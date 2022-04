Sarri, ex del Chelsea, quiere llevarse a Loftus-Cheek a la Lazio

Maurizio Sarri conoce muy bien la Premier League y sobre todo al Chelsea, club al que entrenó durante la temporada 2018/19. Es allí, aprovechando que la situación está complicada por la crisis generada por el dueño del equipo, Román Abramóvich, donde el italiano pretende encontrar un sustituto para Sergej Milinkovic Savic.

Parece muy complicado que la Lazio pueda mantener al centrocampista serbio en Roma durante el próximo mercado de fichajes. Son muchos los grandes equipos del continente que están detrás de Savic, PSG y Manchester United entre ellos. Este último llevan la delantera por hacerse con sus servicios, según apuntan desde Inglaterra, por lo que Sarri no quiere perder tiempo y ya le está buscando un reemplazo.

El elegido por el técnico italiano para suplir a Milinkovic Savic es, según 'Corriere dello Sport', Ruben Loftus-Cheek. El canterano del Chelsea, de 26 años de edad, no se ha asentado en el equipo desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo 'blues', por lo que el club londinense no pondría muchos reparos a su salida. También es cierto que el entrenador alemán apostó por el centrocampista inglés en un partido de vital importancia como la vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Real Madrid, demostrando que el canterano 'blues' no saldrá de Londres si no es por una buena cantidad de dinero.

Loftus-Cheek ha participado en 31 partidos esta temporada con el Chelsea, solo 17 en Premier, de los cuales en nueve ha sido titular. El centrocampista no ha anotado ningún gol esta campaña y ha repartido cuatro asistencias.

El mediocentro inglés renovó hace relativamente poco su contrato con el Chelsea, siendo en 2019 la última ampliación, la cual lo mantiene atado al club londinense hasta el 30 de junio de 2024. Maurizio Sarri sabe de este condicionante, aunque también es conocedor de que fue él quien brindó al futbolista inglés la mejor temporada de su carrera profesional. En la 2018/19, con Sarri en el banquillo del Chelsea, Loftus-Cheek disputó 40 partidos y anotó diez goles, cifras que a día de hoy no ha sido capaz de superar.