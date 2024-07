Thiago Motta le dice adiós a un histórico y CR7 lo quiere, Koopmeiners suena en Juventus

Adrien Rabiot nunca fue un maestro en despedirse con estilo de sus equipos. Ya se marchó a la francesa del PSG, donde se crió, y ahora hace lo mismo en Turín.

Juventus anunció que no renovará el contrato del centrocampista francés, después de que el volante ignorara su oferta de renovación de 7,5 millones de euros al año.

No es nada nuevo para Rabiot en Turín. Sin embargo, esta vez la jugada no le salió. La temporada pasada acabó contrato y, tras un gran rendimiento, presionó a la Juventus para mejorar su contrato, sabiendo que no había en el mercado un reemplazo de su calibre y el gigante italiano accedió a sus demandas.

Con la llegada de Thiago Motta más los fichajes de Douglas Luiz y Khéphren Thuram para el mediocampo, la situación se complicó aún más para Rabiot y su cartas ya estaban echadas.



Luego de pasar su vida en el PSG, el volante galo aterrizó en Turín en 2019. Durante su estadía contribuyó a los blanco y negro a ganar una Serie A, dos Copa Italia y una Supercopa italiana.







Con el "caso Rabiot" resuelto, la Juventus puede ahora concentrarse en buscar un sustituto que encaje mejor con el perfil que busca su nuevo entrenador. El principal objetivo para fortalecer el centro del campo es Teun Koopmeiners, el talentoso neerlandés del Atalanta.



La información del periodista Rudy Galetti indica que la Vecchia Signora pretende dar un golpe de efecto con la incorporación del mediocampista. La operación no bajará de los 60 M, ya que el cuadro de Bérgamo no contempla facilitar la marcha de uno de los líderes del elenco de Gian Piero Gasperini.

El destino puede volver a juntarlo con CR7

Al francés de 29 años no le faltarán ofertas. Desde la Premier League varios lo tienen ojeado pero si es una cuestión de dinero, los árabes están al acecho. Uno de los que estaría encantando con sumar al centrocampista de Saint-Maurice es el Al Nassr: CR7 ve con buenas vibras volver a compartir equipo con el francés.