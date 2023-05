Zidane en ‘shock’ tras quedarse sin el banquillo que sueña: ¿París destino final con Mbappé?

Zinedine Zidane se ha quedado sin poder cumplir el sueño que estaba persiguiendo desde hace unos meses. El técnico francés está buscando un regreso a los banquillos y como os contamos en Don Balón, su primera opción siempre había sido la Juventus. Sin embargo, según cuenta Calciomercato, el conjunto de la vecchia signora ha reiterado la confianza en su entrenador de cara a la próxima temporada.

El mal clima que se respira en el vestuario juventino había hecho pensar en una posible separación en los caminos de Massimiliano Allegri y Juventus, algo que podría abrir las puertas del equipo italiano a Zinedine Zidane, pero el director deportivo, Francesco Calvo no ha tardado en salir al paso de los rumores para asegurar que siguen apostando por el proyecto de Allegri para las próximas temporadas, dejando así a Zidane sin opciones de cumplir su sueño.

Según cuenta el citado medio, en la directiva de la Juventus tienen confianza plena en la figura de su entrenador, al que ven como más que un mero técnico y con el que creen a la hora de confeccionar la plantilla.

Estas palabras dejan muy tocado a un Zidane que tenía pensado convertirse más pronto que tarde en entrenador de la Juventus para juntarse de nuevo con Di María, con quien coincidió en su etapa como segundo entrenador del Real Madrid en la primera etapa de Carlo Ancelotti.

La decisión de seguir con Allegri podría no ser la más acertada, ya que la Juventus no está viviendo una temporada nada exitosa, los de Turín empataron ante el Bolonia y su plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones comienza a estar en entredicho, algo que debe poner en alerta a la directiva de la Juventus, que no debería temblarle el pulso a la hora de destituir un entrenador cuyos resultados distan mucho de los exigibles en un gigante como la Juve.

Así pues, por ahora, el futuro de Zinedine Zidane parece alejarse definitivamente de la Juventus, algo que podría acercarlo al banquillo del PSG, donde Galtier está muy discutido y es bien sabido que Mbappé desea que sea su entrenador.