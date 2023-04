Ancelotti indignado con el problema de Vinicius en LaLiga: pide que sea como Gavi en el Barça

Vinicius es uno de esos futbolistas que generan pasiones allá donde van. El brasileño es sin lugar a duda uno de los jugadores más espectaculares de ver en todo el mundo, de esos por los que uno paga a gusto una entrada. Sin embargo, tanto talento acaba resultando molesto para los rivales y su afición, que interpretan ciertas acciones del carioca como provocaciones, generando así un clima muy tenso. El carácter de Vinicius tampoco ayuda a calmar las aguas, pues su carácter caliente lo hace entrar en ciertas batallas donde no tiene nada que ganar.

El carioca es el jugador de Europa que más faltas recibe, con un total de 113, superando en 18 al segundo clasificado, Mattia Zaccagni de la Lazio y en 26 al español Isi Palazón. Estas cifras evidencian que para parar a Vinicius solamente se le puede hacer falta, algo que debe ser muy desesperante, pues a nadie le gusta estar recibiendo patadas constantemente. Además, como hemos dicho, el carácter de Vini no le ayuda a llevar estas situaciones de tensión y ya acumula un total de diez.

Sobre esta situación, Ancelotti se ha mostrado muy indignado y sin mencionarlo, ha puesto a Gavi en el centro de la diana: “Protestando no gana nada, pero es sorprendente que tenga diez amarillas. El mediocentro más feo de LaLiga no tiene tantas tarjetas. Le han sacado demasiadas y menos a los que le han dado patadas”. Con sus palabras, Carletto pide una mayor protección a Vinicius, mientras que deja un dardo envenenado al Barça, a Gavi y a los árbitros.

Si bien es cierto que Ancelotti no se equivoca cuando pide que se proteja a Vinicius, hay que recordar que, en más de una ocasión, el brasileño se ha salvado de expulsiones muy evidentes por protestar de forma airada. Hay que proteger a los artistas como él, pero no hay que olvidarse que mantener las formas y no faltar al respeto de los árbitros y demás jugadores es algo importante también.

Así pues, Carlo Ancelotti ha estallado contra lo que considera es una injusticia contra Vinicius, ya que según el entrenador blanco, su futbolista está siendo maltratado por parte del estamento arbitral.