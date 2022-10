Zlatan Ibrahimović rompe su silencio y pone fecha a su retirada

Como si hubieran sido tocados por un ente superior, hay un selecto grupo de futbolistas que parecen ser elegidos. Para estos afortunados jugadores la edad no es más que un número. Precisamente de esta clase de futbolistas hay uno que, sin duda, sobresale por encima del resto: Zlatan Ibrahimović.

El delantero sueco del AC Milan, que ha cumplido los 41 años recientemente, fue una pieza importantísima para que su equipo levantara el título de la Serie A durante la temporada pasada con 8 tantos y 3 asistencias. Sin embargo, una lesión que sufrió en la rodilla obligó al veterano delantero a someterse a una operación de ligamentos cruzados durante el pasado mes de mayo. Desde entonces, el sueco sigue en el dique seco y no hay previsión de que pueda volver a los terrenos de juego hasta enero de 2023.

Ante esta situación, fueron muchas las voces que empezaron a especular sobre una posible retirada de Ibrahimović. Sin embargo, más lejos de la realidad, en declaraciones para el canal CNN, el sueco ha dejado claro que piensa seguir en activo siempre y cuando sea útil para el equipo: “El día que disminuya la velocidad quiero que la gente que me rodea sea honesta y me lo diga. Entonces seré realista y me retiraré. Hasta entonces, mientras pueda producir resultados, seguiré”.

De esta manera, Ibrahimović confirma que por su cabeza no pasa, por ahora, la idea de retirarse y, más allá de eso, se muestra con ganas de poder volver a ayudar a su equipo. Ahora bien, lo cierto es que los tiempos no juegan a su favor, ya que Ibra tan solo tiene contrato con el AC Milan hasta final de temporada y, por lo tanto, únicamente tendrá media temporada para demostrar que tiene nivel suficiente para seguir siendo una pieza importante en el conjunto rossonero.

Desde luego, visto con perspectiva y desde la lejanía, parecería poco probable que un futbolista de 41 años y que, además, regresa de una lesión después de prácticamente ocho meses fuera de combate pueda rendir al máximo nivel. Sin embargo, lo cierto es que Ibrahimović nos ha acostumbrado a protagonizar historias increíbles. A partir de aquí, solo el tiempo dictará sentencia.