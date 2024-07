Agredió a Carlos Zambrano y no se conformó: Darío Benedetto y su trifulca en Boca; inédita confesión

El fútbol latinoamericano regala sorpresas cada semana que en otro continente no pasa habitualmente. La conocida como garra sudamericana sale en más de una ocasión durante los partidos de Copa Libertadores, Copa América, campeonatos locales, etc. Justamente, en el fútbol argentino suceden muchos de estos eventos inesperados que dan para hablar, pues el contenido que genera da para que el espectador interiorice la información. Bajo esa premisa, la pelea sucedida en 2022 en el vestuario de Boca Juniors entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano ahora tiene un nuevo capítulo.

Resulta que el delantero que se acaba quedar sin club tras salir de Boca Juniors, Benedetto, le propinó un fuerte golpe en el pómulo a el peruano Zambrano. Esto sucedió en el entretiempo contra Racing, el atacante no aguantó las críticas del ‘León’, y este volteó y le propinó un fuerte golpe, que enseguida se convirtió en un moretón, que, además, las cámaras de la transmisión del juego captaron. Para sorpresa de todos, el incaico no reaccionó en el altercado, según cuenta después. Y en la última entrevista que tuvo Benedetto, contó detalles sobre el otro peruano que casi se mete para defender a su amigo.

La palabra de Benedetto

Darío Benedetto conversó en exclusiva con la cadena TyC Sports, a quien respondió a sus inquietudes. Entre ellas, la gresca con Zambrano y cuál fue el desenlace de la acción. “Advíncula también se quería meter en el quilombo. Tuvimos una discusión de partido normal que llegó a mayores, pero lo bueno que terminamos bien con Carlos; hablamos y aclaramos todo en el vestuario”, confirmó el ‘Pipa’.

La furia del ‘León’

Poco después, en una charla con Luis Guadalupe en el programa ‘La fe de Cuto’, Carlos Zambrano contó que le envió una advertencia a Benedetto por lo que le hizo. “Luego de eso dije, va a llegar el momento que le busque la sinrazón, pero nunca llegó. Porque en el entrenamiento era más cordial conmigo, te saludaba. Igual va a haber enfrentamientos en los entrenamientos de delantero-defensa, estaba esperando, pero no me presionaba’’. El ‘León’ optó por decir que ‘’ya sentía que ya se enfriaba, y ya perdí. Es muy incómodo, en el momento me hubiese peleado, así me hubiese pegado, no pasa nada, pero quedó ahí. Se equivocó y ya está”.

Benedetto pasó por Marsella

Boca Juniors ya no es más el destino de Benedetto, quien se despide del club con 172 partidos, 71 goles y 19 asistencias. Su buen nivel lo llevó a la Ligue 1 con el Olympique de Marsella. Pese a su cuota goleadora, el exdelantero de la selección argentina no impresionó a la dirigencia. Al fin y al cabo, en 71 encuentros sumó 17 goles y dio 5 asistencias. Valorizado en 500 mil euros, según Transfermarkt, Benedetto busca nuevos horizontes tras dejar de ser xeneize.