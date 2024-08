Bailó con Neymar en Brasil y brilló con CR7 en la Juventus: el fútbol australiano, su nuevo destino

El fútbol brasileño ha regalado durante varios años futbolistas de talla mundial, que marcaron un antes y un después, como otros que pudieron seguir una línea de carrera definitiva si las lesiones de por medio no estaban. Bajo esa premisa, el nombre de Douglas Costa agarra fuerza, ex del Bayern Múnich, Juventus, entre otros equipos, llamó la atención por su dribbling y su forma de tratar el balón. En la selección brasileña no fue ningún desconocido, hizo dupla con Neymar y dejó un efecto importante.

En la 'Vecchia Signora' asumido la responsabilidad de compartir con Cristiano Ronaldo, pues el delantero estaba en un nivel que lo pudo llevar más lejos. Su vuelta a Brasil, tras su paso en la Major League Soccer, significó una oportunidad para el extremo, aunque duró menos de lo pensado. Ahora, con la vigorosidad por seguir dejando huella, el fútbol australiano le abrió la oportunidad al ex Shakhtar Donestk para regalar un poco más de su magia.

Douglas ya es del Sydney

El exinternacional con la selección brasileña no tiene en sus planes el retiro, pese a que las lesiones lo golpearon más de una vez. El nacido en Sapucaia do Sul salió de Fluminense con la mira de recalar en un contexto nuevo para él. Tras salir libre, Sydney FC le abrió las puertas para que sea su nuevo jugador hasta el próximo 30 de junio de 2026.

𝑫𝒐𝒖𝒈𝒍𝒂𝒔 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒔 𝑺𝒌𝒚 𝑩𝒍𝒖𝒆 💙



Bem-vindo DC ⚡️ pic.twitter.com/3NBDdFJ8VL — Sydney FC (@SydneyFC) August 25, 2024

Compartió con Neymar

Fueron exactamente 31 los partidos oficiales que Douglas Costa sumó con la ‘canarinha’, anotando hasta en tres oportunidades. Por supuesto, compartió con Neymar durante su estancia con el combinado nacional. Tuvo un paso notorio, pero una vez más, el bajón futbolístico evitó que siga estando en el foco de la selección de Brasil.

Acompañó a CR7 en la Juve

Su actuación en Bayern Múnich, con 15 goles en 97 partidos, lo llevó enseguida a Turín. Junto con Cristiano Ronaldo, fue uno de los grandes equipos que no dejó de ganar la Serie A. Durante su etapa como futbolista de la Juventus, Douglas firmó 103 encuentros, con 10 tantos y 21 asistencias. Tras los tres campeonatos de Italia, también alzó la Copa y la Supercopa de ese país.