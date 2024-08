Federico Chiesa ya tiene reemplazo: Nico González llega a Juventus y genera revuelo en los hinchas

El argentino Nicolás González finalmente viajó a Turín para firmar su contrato con la Juventus de Italia. Después de tres temporadas en la Fiorentina, el socio de Lionel Messi en la Selección llega al equipo dirigido por Thiago Motta para reemplazar a una de las estrellas de la Vecchia Signora: Federico Chiesa.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, “Nico González llega cedido a la Juventus procedente de la Fiorentina con obligación de compra, confirma el club”.

En ese marco, los fanáticos se acercaron hasta la ciudad deportiva para recibir al flamante refuerzo. “Olé, olé olé olé, Nico, Nico", le gritaron al extremo de 26 años surgido de Argentinos Juniors.

El futbolista ya se realizó la revisación médica y firmó un contrato hasta junio 2029. En total, la directiva de Turín le pagó a Fiorentina 38 millones de euros.

⚪️⚫️🇦🇷 Nico González has joined Juventus from Fiorentina on loan with obligation to buy, club confirms. pic.twitter.com/CLs6694FM8