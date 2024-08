Campeón de la Europa League con Sevilla no se quiere ir: PSV es la mejor opción; horas decisivas

Sevilla no acepta margen de error en esta temporada con respecto a su nula participación en torneos internacionales tras quedar en el puesto 14 el curso pasado. El entrenador García Pimienta está armando cuidadosamente un equipo que supo levantar la Europa League cuando la estabilidad reinaba, pero ahora las decisiones dependen en gran parte de la interna y la vía que algún jugador deba seguir. En ese sentido, hay un lateral que ya no tendría espacio ni para ser suplente.

Se trata de Gonzalo Montiel, campeón de la Copa América con su selección y quien levantó la Europa League con Sevilla en 2023 es el centro de atención tras los últimos vínculos del argentino. Tuvo un breve paso por el Nottingham Forest en donde estuvo cedido, después de que el cuadro sevillista no le encontrara acomodo en el plantel principal. Ahora, con la vuelta del 'Cachete', todo parece indicar que su futuro estaría en el fútbol neerlandés. Sin embargo, el defensa no se querría ir a otro club que no sea el conjunto español.

PSV quiere a Montiel

Según la información que recoge el diario ‘Marca’, Gonzalo Montiel está dentro del paquete que Sevilla está negociando con el PSV Eindhoven para este mercado de traspasos. Con un valor de 10 millones de euros según Transfermarkt, también se supo que el campeón del mundo con Argentina no quiere abandonar la disciplina, según la información de Alonso Rivero de Canal Sur Radio.

El rendimiento del lateral

La historia de Montiel en Europa se puede resumir en el esfuerzo impuesto por el sudamericano desde que era jugador de River Plate. En el conjunto argentino selló su historial con 6 goles y 14 asistencias en 140 partidos. Por consecuencia, su impacto en Sevilla estuvo a la par de sus cualidades, con 2 anotaciones y 6 asistencias en 72 partidos. Y ahora último, en Nottingham no anotó, pero sí acumuló 19 juegos.

🚨👀 Gonzalo Montiel se entrena con normalidad en la sesión de hoy



✍️ @Orgullo_Nervion anuncia una salida cercana al PSV en forma de cesión @ColinaDeNervion #SevillaFC pic.twitter.com/CFGmUsCbDU — Juan José Ponce Uncala ✍️🗞️ (@_JuanjoPonce) August 20, 2024

Lo que ganó el argentino

La opción más cercana es que el ex River Plate se vaya cedido con opción a compra. Las horas pasan y el jugador incluso entrena con normalidad con el resto de sus compañeros hasta que se resuelva su futuro. Montiel sabe lo que es levantar copas y en Sevilla no ha sido la excepción, pues hasta la fecha tiene en su poder la Europa League que obtuvo en 2023, encima con el penal definitivo como con Argentina.