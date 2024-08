Rechazó a River por la Serie A, pero se cayó el pase y ahora suena para un equipo de la Premier

El defensor Gonzalo Montiel descartó la posibilidad de regresar a River Plate de River Plateen este mercado de pases con la intención de mudarse al Bologna de la Serie A de Italia, club que este año disputará la Champions League.

Si bien las negociaciones parecían cerradas, lo cierto es que la cuestión se fue dilatando y ahora el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 está en el radar de un equipo de la Premier League.

Es que a menos de 15 días de que cierre el mercado de pases, Nottingham Forest, donde Cachete jugó la última temporada a préstamo, ahora analiza presentarle al Sevilla una oferta para comprar el pase.

En el equipo español están dispuestos a escuchar cualquier tipo de ofrecimiento y más si se trata de una venta. La institución andaluza pretende, al menos, unos 9 millones de euros para sentarse a negociar.

Vale aclarar que Montiel continúa trabajando a la par del plantel profesional mientras su representante trabaja para destrabar esta situación.

El otro pretendiente era el Bologna de Italia, pero las gestiones se fueron dilatando con el correr de los días y todo hace indicar que ya estudia otras alternativas.

En la temporada pasada, Montiel vistió la camiseta de los Tricky Trees en 19 encuentros, de los cuales en 12 arrancó como titular.

Tras semanas de intensas negociaciones, el delantero paraguayo Ramón Sosa dejó de Talleres de Argentina para sumarse al Nottingham Forest.

El club dueño de su pase no quería saber nada con dejarlo ir, pero la oferta de los ingleses fue muy tentadora y el jugador hizo su parte para que las gestiones llegaran a buen puerto.

Finalmente, la operación se cerró en 14 millones de dólares más un plus de casi 4 más en caso de cumplir una serie de objetivos.

🌳🇵🇾 Ramón Sosa, currently undergoing medical tests at Nottingham Forest.#NFFC agreed on €11.7m plus €5m deal for Sosa from Talleres with 15% sell-on clause. pic.twitter.com/ijbMzmk2un