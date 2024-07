De ganar la Sudamericana con LDU de Quito a pelearse con su club: el viacrucis de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero está pasando sus horas más complicadas desde que llegó al fútbol peruano para defender los colores de la Universidad César Vallejo de la Liga 1. El ‘Depredador’, con 40 años encima y una extensa trayectoria, vivió el pasado fin de semana un momento incómodo con el entrenador Guillermo Salas de la UCV. El club poeta estaba enfrentando a Alianza Lima, y cuando ‘Chicho’ requirió de los servicios del ‘9’, este se negó a ingresar.

Resulta que Paolo Guerrero, quien levantó la Copa Sudamericana con Liga de Quito, no había arrancado ante el club que lo formó antes de salir al extranjero: Alianza Lima. El atacante que representó a la selección peruana en la última Copa América fue captado por las cámaras de la transmisión del partido su negativa para ingresar a la cancha del Mansiche de Trujillo. También se vio que Guillermo Salas se le acercó para decirle algo al oído.

Vallejo se pronunció

César Vallejo perdió el duelo con Alianza Lima por 2-3, resultado que tampoco gustó a los hinchas, además de la actitud de Paolo Guerrero. Ante lo sucedido, la UCV emitió un comunicado agregando lo siguiente: "En dicho partido se suscitaron hechos que involucraron a nuestro jugador José Paolo Guerrero, quien, al negarse a dar cumplimiento a una instrucción de nuestro DT, infringió los reglamentos internos relacionados al cumplimiento de sus obligaciones como trabajador".

El entrenador explotó

Guillermo Salas fue explícito con respecto a la consulta sobre Paolo Guerrero y la decisión del ‘Depredador’ de no querer jugar. En conferencia, ‘Chicho’ afirmó esto: "No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema".

Lo que le depara a Guerrero

Aún no hay certeza con lo que pasará con el ex Liga de Quito, puesto que, hasta el dueño, César Acuña, lanzó fuertes declaraciones sobre el caso Guerrero. "Si él quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente (Richard Acuña). Él debe saber cuáles son las condiciones para poder dar por concluido ese contrato".