Duro momento para Uruguay; Darwin Núñez ya conoce su sanción: tras la pelea con hinchas colombianos

La Copa América pasada tuvo como ganador a la selección de Argentina tras vencer a Colombia en la final. El evento se desarrolló en Estados Unidos y tuvo más de un incidente, y no solo en la final con los hinchas queriendo entrar a la fuerza al estadio, sino mucho antes. Uruguay se vio involucrado en una gresca de alta escala con los hinchas colombianos tras el terminó del compromiso por semifinal.

Precisamente, Darwin Núñez fue uno de los futbolistas que la cámara captó en búsqueda de hinchas cafetaleros que intercambiaron golpes, tanto con el delantero del Liverpool como con Rodrigo Betancur, José María Giménez, entre otros. La organización de la Copa América no fue ajena a los hechos y después de tiempo dio a conocer la sanción que los involucrados recibieron, comprometiendo al elenco charrúa en su objetivo por disputar las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

La Comisión Disciplinaria de la Copa América determinó este miércoles que 5 futbolistas fueron sancionados con multas y hasta de fechas. El que se llevó la peor parte fue Darwin Núñez quien, tras ir directamente hacia varios hinchas para agredir, e incluso casi arrojar una silla, tendrá que pagar 20 mil dólares. Además, se perderá 5 partidos con Uruguay: frente a Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil.

La CONMEBOL publicó las sanciones por los hechos posteriores al partido de Copa América 🏆 entre Uruguay 🇺🇾 y Colombia 🇨🇴:



📌Darwin Núñez: 5 partidos + U$S 20.000

📌Bentancur: 4 partidos + U$S 16.000

📌Olivera: 3 partidos + U$S 12.000

📌Ronald Araújo: 3 partidos + U$S 12.000… pic.twitter.com/Y3cFnoLOA3