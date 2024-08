Liverpool planea un sismo en el mercado y cachetea al Barça: a competir con Luis Díaz y Mo Salah

Sin ningún fichaje cerrado, extraño para un grande del continente, Liverpool planea un sorpresón sobre la chicharra del mercado.

En el marco del interés del FC Barcelona por fichar a Federico Chiesa, Fabrizio Romano filtró que en Anfield también lo tienen en la mira y podría lanzar una oferta. Los Reds buscan reforzarse al máximo para dar batalla en la Premier League 2024-25, y el extremo italiano podría ser una pieza clave en su ofensiva.Chiesa estaría abierto a la idea de embarcarse en una aventura en la Premier, lo cual añade un ingrediente más a la negociación.

A pesar de tener contrato con la Vecchia Signora hasta mediados de 2025, y no estar en los planes de Thiago Motta, Chiesa deberá buscar una salida en el mercado estival. Aunque el Barça parecía ser su principal destino (ofreció 13 millones de euros), las dificultades económicas del equipo culé y la posibilidad de jugar en Anfield Road podrían inclinar la balanza.

Sky Sports News informa que, por ahora, el Liverpool aún no ha entablado conversaciones formales con el extremo de los Bianconeri, pero estaría dispuesto a poner sobre la mesa los 15 millones que en Turín pretenden por su salida. De fichar al italiano, el Liverpool ganaría opciones ofensivas para medirse con Manchester City y Arsenal.

La competencia en el ataque de la escuadra de Arne Slot será feroz, con jugadores como Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Darwin Núñez, Cody Gakpo y Ben Doak en la plantilla. Además, dado que Chiesa juega en el costado izquierdo, tendría que luchar por un puesto con el colombiano y, en ocasiones, con el extremo neerlandés.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.



Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.



Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV