El morbo se repite en los Juegos Olímpicos: Julián Álvarez quiere hurgar en la herida de Francia

Como si la Copa del Mundo en Qatar no hubiera dejado una herida profunda, como si los pitidos a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes con el PSG no hubiesen resonado, como si el famoso video de Enzo Fernández no hubiese provocado una tormenta entre los jugadores franceses del Chelsea, como si el abucheo al himno argentino en el comienzo de los JJOO no hubiera sido ensordecedor, ahora llega un Argentina-Francia en el fútbol olímpico.

En Lyon, la Selección Argentina no se floreó ante Ucrania. La táctica que le había dado buenos resultados a Javier Mascherano contra Irak no fue suficiente para decantar la balanza a su favor en el cierre del Grupo B. A la Albiceleste le costó, sin embargo, contó con dos cartas de peso en su baraja: Thiago Almada y Claudio "diablito" Echeverri. Ambos enganches, con jerarquía indiscutida, aparecieron en los momentos clave para firmar el 2-0 que metió a la Argentina entre los ocho mejores de París 2024.







Por su parte, Titi Henry cuenta con un ataque letal y una plantilla compuesta por futbolistas que militan en la Ligue 1, la Bundesliga, la Premier League y La Liga, todos con rodaje en sus equipos. Con Olise (flamante incorporación del Bayern Munich), Lacazette y Mateta liderando la ofensiva, el entrenador opta por un 4-3-3. Al menos, así se planteó en las victorias contra Estados Unidos (3-0 con goles de Lacazette, Olise y Bade) y Guinea (1-0, gol de Sildillia). Ante Nueva Zelanda, Henry decidió rotar a varios titulares y el equipo ganó 3-0 con tantos de Mateta, Doue y Kalimuendo.

🚨🏅 GOAL | France 2-0 New Zealand | Desiré Doué



DESIRE DOUE DOUBLES THE LEAD!pic.twitter.com/wN7d6HP7NG — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 30, 2024

El morbo se repite

Era difícil que Argentina y Francia se cruzaran antes de la final en el Stade de France. El destino, caprichoso, lo quiso así. En los papeles, los equipos de Mascherano y Thierry Henry eran favoritos para ganar sus respectivos grupos. Sin embargo, el papelón en Saint-Étienne, que acabó siendo crucial para que Argentina terminara detrás de Marruecos, abrió un nuevo capítulo en esta rivalidad moderna.



El próximo viernes en Burdeos con un clima que, en apariencia, promete ser hostil, Argentina - Francia definirán el pase a semifinales y la chance de seguir en camino por una medalla olímpica.