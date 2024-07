Inseguridad en los Juegos Olímpicos: Javier Mascherano se hartó, la fuerte denuncia del 'Jefecito'

Los Juegos Olímpicos se presentarán ante el mundo este viernes con la inauguración a los alrededores del río Sena. Sin embargo, algunos deportes ya empezaron a disputarse como es habitual en la previa de la ceremonia de apertura. Precisamente, los combinados de Argentina y Marruecos se vieron las caras en Sain-Étienne para sostener el duelo respectivo por la primera fecha del torneo. No obstante, el desenlace radical que se presentó sigue causando impresiones tratándose de un evento de gran envergadura.

El cotejo fue pausado en reiteradas ocasiones por las invasiones constantes, en su gran mayoría, de hinchas marroquís. Cuando Argentina iba perdiendo 1-2, el árbitro agregó 15 minutos de tiempo compensatorio, y al segundo final, llegó el tanto del empate. Pero el trámite se tuvo que pausar por los botellazos que recibieron los gauchos, así como bombas de estruendo que cayeron cerca del banco de suplentes y una vez más, la invasión. Javier Mascherano, técnico albiceleste, explotó contra la organización y también denunció un hecho sin precedentes.

De la suspensión al VAR

Tras la provisional suspensión del partido, después de más una hora y media de espera ambas selecciones volvieron al campo para solo jugar tres minutos. Antes, el réferi fue al VAR para anular el 2-2 de Argentina. Mascherano no soportó la impotencia y arremetió con todo ante los medios: "Nunca nos dijeron que estaban revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de revisión. La página oficial de los Juegos ponía 2-2 el resultado. Después, cuando a la hora no teníamos novedad, empezamos a notar cosas raras".

AHORA! Javier Mascherano: "Ayer nos entraron a robar en el predio. A Almada le sacaron cosas. Nos piden credencial para todo, pero después pasan estas cosas". pic.twitter.com/72SUKswGN9 — VarskySports (@VarskySports) July 24, 2024

Robo de pertenencias

El exfutbolista del Barcelona no dejó el tema ahí, pues hizo una fuerte denuncia sobre la seguridad y no de la invasión, sino sobre un robo. Resulta que el técnico afirmó que a Thiago Almada le robaron en el entrenamiento de su selección antes del debut. “Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron en plenos Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos, todo... en unos Juegos Olímpicos. No pretendemos que nos beneficien, pero tampoco tomarnos el pelo", enfatizó.

🔴 URGENTE | Javier Mascherano ESTALLA contra la inseguridad en los Juegos Olímpicos de París causada por la inmigración ilegal: “Ayer nos robaron durante el entrenamiento relojes, anillos… de todo”.



“¿Cómo van a suspender un partido porque marroquís se cuelan en la cancha?”. pic.twitter.com/vJyL8BNVJQ — Unai Cano (@unaicano10) July 24, 2024

Mascherano no se contuvo

Finalmente, Marruecos culminó lo que quedaba del juego con la victoria por 2-1, y, por ende, con los tres puntos. Mascherano, una vez más, sacó a relucir su indignación por la falta de criterio y la toma decisiones cuestionables. "Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Lo que pasó dentro de la cancha fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a pararlo siete veces? La segunda o tercera vez tiene que tomar una decisión", concluyó.