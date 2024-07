Eligió el fútbol brasileño tras jugar con Mesut Ozil y Olivier Giroud en el Arsenal de Arsene Wenger

El fútbol da revanchas y nunca es tarde para tirar la toalla. Los futbolistas profesionales y de larga trayectoria saben muy bien que esa frase es conocida en el medio y que no está demás aplicarlo en la vida. No muchos jugadores después de los 30 años siguen con su carrera, pues el retiro es una opción vigente cuando las cosas no salen tan bien. Sin embargo, el caso de Joel Campbell es la excepción, luego de que se confirmara su aventura en un nuevo club.

El delantero tico de 32 años se fue muy joven al Arsenal de la Premier League, precisamente a los 19. Tras un Mundial en Brasil en 2014 catalogado como histórico por parte de Costa Rica después de alcanzar los cuartos de final, Joel Campbell se destacó como el jugador revelación del certamen y de su selección. Su paso por el club londinense tuvo idas y venidas, no entrando en la consideración de Arsene Wenger. Y después de estar de club en club, y hasta seguir siendo la cara de su selección en la última Copa América, Campbell arribó al fútbol brasileño de la mano del Atlético Goianiense.

Paso frustrado

Joel Campbell fue una de las grandes revelaciones del Mundial Brasil 2014 tras dejar su huella con Costa Rica en más de una ocasión. La mayor hazaña del conjunto tico fue llegar a cuartos de final de la Copa del Mundo. Debido a sus buenas actuaciones, Arsenal se llevó a Campbell con apenas 19 años, pero sus cesiones a Villarreal, Sporting Lisboa y Real Betis solo significaron poca continuidad y la bajada de dedo de Arsene Wenger.

Presente con su selección

Campbell compartió vestuario en Arsenal con personajes de la talla de Olivier Giroud o Mesut Ozil; sin embargo, fue en su selección en donde siempre encontró el cobijo que necesitaba. Y en la última Copa América, el atacante de ahora 32 años dijo presente; quizás no con el nivel que antes presentaba, pero sí con la certeza de representar los colores que no lo traicionaron.

Nuevos aires

Tras su paso por el Alajuelense de su país, la decisión de cederlo a un club para que tenga más rodaje se confirmó. Es así que el club Atlético Goianiense emitió el siguiente comunicado: “El Atlético Goianiense se enorgullece de anunciar el fichaje del delantero costarricense Joel Campbell. El jugador de 32 años llegó a Brasil esta semana y ya está en Goiânia-GO para firmar con el Dragão do Brasil hasta julio de 2025”.