Endrick y la Premier no dan crédito: nuevo fiasco y obsesión de Florentino: “Mismo error que Neymar”

No hay una ni dos personas notables para el fútbol brasileño que hayan afirmado que el heredero natural de Neymar Júnior, jugador del Al Hilal y ex del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, además de una de esas estrellas que obsesionaron a Florentino Pérez y se le escaparon, no eran ni Vitor Roque ni Endrick, sino otro jugador que se le ha escurrido al Real Madrid de las manos (también al Barça) y que tiene en vilo a la Premier League.

La opinión de ‘Djalma’

Como os contamos en Don Balón, el último crack que ha opinado acerca de esta potencial nueva obsesión del Madrid ha sido Djalminha, quien ha asegurado que Estevão Williams “es el único futbolista de ese nivel de calidad que ha aparecido. Una pena que haya fichado por el Chelsea. Tiene que ser vendido antes de debutar con el Chelsea e ir al Manchester City, o al Barcelona, o al Real Madrid…”.

Y este runrún con Messinho ya ha calado en el seno de la entidad merengue hasta el punto que mosquea a Florentino, quien quizá este dudando con el talentoso jugador de Palmeiras firmado por el Chelsea; ese nuevo Neymar que tantos, como el legendario jugador del Deportivo de La Coruña, ven en el paulista. Dicho esto, ¿cabe la posibilidad de que el de Franca pueda convertirse en otro estigma en el presidente blanco?

Es posible, ya que hay similitudes con Neymar. Para empezar, son jugadores de un corte similar, es decir, de enorme gracilidad y habilidad, dotados como pocos para el desborde y tocados con la varita de la magia, incluso a un nivel superior a Endrick en cuanto al elemento imaginativo. Y hay más, Messinho, como Ney en su día, declaró en Brasil su amor por el Barcelona, al que sigue desde pequeño.

En cualquier caso, esta vez el Barça también dio un traspiés y el jugador fue fichado por el Chelsea por 45 millones más 16,5 en variables, aunque no debutará hasta la temporada que viene, cuando alcance la mayoría de edad.