Enfrentó a Modric y Messi, su selección le dio la espalda: ahora está sin equipo

Las repercusiones de la Copa América y la Eurocopa siguen dando de qué hablar, ya que más de un jugador destacó en ambas competiciones. La temporada de fichajes está abierta y más de uno ya tiene nuevo equipo. Sin embargo, con el mediocampista peruano Renato Tapia pasa todo lo contrario, puesto que acabó su aventura con Celta de Vigo tras cumplir con su contrato.

El volante de primera línea y también zaguero central, dejó de estar en los planes del cuadro de Galicia tras cuatro temporadas en donde demostró su experiencia y virtud. No obstante, el ex Feyenoord tampoco se presentó con la selección peruana en la Copa América por falta de garantías en caso se le presentara una lesión, teniendo en cuenta que desde el 01 de julio se quedaba sin equipo.

Sin Copa América

El nuevo proceso de la selección peruana a cargo del técnico uruguayo Jorge Fossati trajo consigo más dudas que certezas. Esto, por el simple hecho de que Renato Tapia no fue considerado para disputar la Copa América. Sin embargo, el volante aclaró que, pese a jugar amistosos previos, no se presentaría a la competición sin las garantías necesarias por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Por ende, con el acuerdo de palabra incumplido y el respaldo que necesitaba Tapia, no viajó con la ‘bicolor’.

Rumbo desconocido

Luego de cuatro temporadas con idas y venidas en su rendimiento, Renato Tapia le puso fin a su estadía en Galicia. En total, el volante llamado a ser ‘El Capitán del Futuro’ jugó un total de 120 partidos con Celta de Vigo, con 2 pases gol a su favor, 33 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. En cuanto a los minutos, Tapia sumó 7,340, mucho más que cuando jugaba en Feyenoord y Twente.

Marcó a los mejores

Sin club y con 28 años, el futuro de Renato Tapia es incierto, y con la selección peruana en ‘stan by’, el mediocampista es una interrogante. Sin embargo, su recorrido lo respalda tras haber jugado contra los mejores futbolistas del mundo, caso Lionel Messi (Barcelona) y Luka Modric (Real Madrid). Además, con la ‘blanquirroja’ disputó el Mundial Rusia 2018, aunque su convocatoria para la fecha doble que se avecina sigue siendo un misterio.