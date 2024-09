Escándalo en Argentina: fallo a favor de Boca desata una pelea entre un árbitro y un presidente

Boca le ganó por penales a Talleres de Córdoba luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Tras el pitazo final, un verdadero escándalo se desató en el vestuario del árbitro Andrés Merlos, quien quedó en el centro de la escena por una polémica acción que terminó en el gol del Xeneize.

De acuerdo con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, fue a reclamarle a Merlos por la pésima actuación y recibió un golpe de puño en el rostro.

💥🗣️"LE PREGUNTÉ A MERLOS POR QUÉ SIGUE PERJUDICANDO A TALLERES Y ME PEGÓ UNA TROMPADA Y UNA PATADA AL VICEPRESIDENTE"👊



🎙️🔥 Andrés Fassi, el presidente de la T, en LLAMAS contra el árbitro, tras la derrota del equipo cordobés frente a Boca por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/pYeZG0Ij2c — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2024

En dialogo con la prensa, relató: “Bajé del palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. ¿Cuál era el sentido y por qué lo hacía? Porque no es la primera vez, ya van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol es inexplicable, que pueda otorgar un gol de esa magnitud“, se quejó.

“Empezó a gritar y me dice ‘si querés hablar, vamos, te invito para que vengas’. Y se empieza a poner de forma prepotente. Le respondo: ‘Con todo gusto, claro que vine a hablar, vine a preguntarte por qué querés seguís perjudicando a Talleres’. Y se arma una discusión alrededor que da a la puerta del vestuario”, agregó.

La versión de Merlos

El juez del encuentro relató otra versión de los hechos ocurridos en el vestuario del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. “Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo“, manifestó Merlos.

En esa línea, reveló: “Fassi me estaba esperando con cinco personas. Me empezó a gritar y me decía ‘te vamos a matar. Uno de sus custodios, mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma. Fassi se manejó con impunidad y su custodio se fue con total libertad. El custodio de Fassi ‘me dijo qué carajo de pasa’ y me mostró la culata de un arma”.

Asimismo, desmintió haber agredido al presidente de Talleres. “Jamás le pegaría a Fassi. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenía miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?”, completó.