Fin de la novela: Paraguay celebra el traspaso de Ramón Sosa a un gigante de la Premier

Después de varias semanas de negociaciones e idas y vueltas, el delantero paraguayo Ramón Sosa deja Talleres de Argentina para ser nuevo jugador del Nottingham Forest.

El club argentino había contraofertado a la propuesta de los ingleses y esto fue bien recepcionado por la directiva del club de los East Midlands. La operación se concreta por 14 millones de dólares más un plus de casi 4 más en caso de cumplir una serie de objetivos.

Se trata de una venta histórica para el club argentino, que actualmente está compitiendo por clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Tiene la misión de revertir el 0-1 contra River Plate.

🌳🇵🇾 Ramón Sosa, currently undergoing medical tests at Nottingham Forest. #NFFC agreed on €11.7m plus €5m deal for Sosa from Talleres with 15% sell-on clause. pic.twitter.com/ijbMzmk2un

Talleres cuenta con el 70% de la ficha del delantero. El resto corresponde al Tembetary, el club donde se formó el paraguayo.

El Forest se apresura porque quiere alistar al futbolista cuanto antes, de cara al inicio de la nueva temporada de la Premier League. El club rojo debutará este sábado contra el Bournemouth.

Miguel Almirón, otro de los grandes valores paraguayos que juegan en la Premier League, finalmente no fichará por el Charlotte FC de la MLS de Estados Unidos, luego de varios días de negociaciones.

La franquicia de la Major League Soccer desistió de su contratación en respuesta a las altas pretensiones del Newcastle, dueño de la ficha del futbolista que también defiende los colores de su Selección nacional.

🚨🔵 EXCL: Charlotte FC are closing in on deal to sign Pep Biel on loan with buy option after his Olympiacos chapter.



It follows deals collapsed for Miguel Almirón from Newcastle and Calvin Stengs from Feyenoord. pic.twitter.com/zZRd8C2tkm