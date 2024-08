Flamengo ofreció una suma millonaria por una joya argentina de la Premier; Lazio también lo quiere

El argentino Carlos Alcaraz aparece en el radar de un equipo grande del fútbol de Italia y otro de Sudamérica. El futbolista se encuentra en el Southampton de la Premier League, a la espera de definir su futuro.

Según informó Fabrizio Romano, “Charly” tiene chances concretar de salir del equipo inglés tras regresar de su cesión a la Juventus de Italia, donde estuvo un año.

“Entiendo que la Lazio pidió a Charly en préstamo, mientras que Flamengo envió una oferta para ficharlo con un contrato permanente. Decisión final la próxima semana”, reportó el gurú del mercado de pases europeo.

🚨🇦🇷 Charly Alcaraz has concrete chances to leave Southampton after returning from Juventus loan.



Understand Lazio have asked for Charly on loan, while Flamengo sent bid to sign him on permanent deal.



Final decision next week. pic.twitter.com/eLmOyPqlph