60 millones sobre la mesa y Thiago Motta alucina: Juventus cierra a un crack mundial

Otro culebrón del mercado que está en sus horas decisivas.

Teun Koopmeiners podría estar a punto de volver a los entrenamientos del primer equipo con el Atalanta, a pesar de que la Juventus está a un paso de cerrar el acuerdo para su traspaso.

Gasperini confirmó a principios de mes que Koopmeiners ya no estaba entrenando con el primer equipo en Bérgamo, dado que había solicitado unirse a la Juventus. Incluso no viajó a Varsovia a disputar la Supercopa que Atalanta cayó con el Real Madrid.

Según Corriere dello Sport, el neerlandés incluso presentó partes médicos que justificaban su ausencia por estrés.

Sin embargo, la situación está a punto de cambiar, ya que el jugador asistió a la sesión de entrenamiento del Atalanta

⚪️⚫️ Juventus bid for Koopmeiners remains still the same and still on table since August 15.



€59m package as exclusively revealed, decision still up to Atalanta. ⤵️🇳🇱 https://t.co/SXIR8beaKx