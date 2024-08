Horas claves para Iker Muniain: el futbolista define si se suma a un grande del fútbol argentino

El futbolista Iker Muniain por estas horas está en Argentina para resolver su futuro. El histórico volante del Athletic de Bilbao intentó por todos los medios llegar a River Plate pero, ante la negativa, San Lorenzo de Almagro mostró interés y presentó una oferta concreta para incorporarlo.

Según informó el medio de noticias deportivas TyC Sports, el español de 31 se reunió con el presidente del club Marcelo Moretti y el entrenador Leandro Atilio Romagnoli para contarle cuál es el proyecto que tienen en mente y cuál sería su rol dentro del plantel. En ese marco, le presentaron una oferta económica para ficharlo por hasta diciembre del 2025.

Iker y su representante se mostraron conformes tras este encuentro y quedaron en contestar en las próximas horas. En San Lorenzo, hay optimismo para sumar al español.

Se agranda la ilusión

En diálogo con el programa de radio “Los Más Grandes”, Julio Lopardo, integrante de la Secretaría de Fútbol, brindó detalles de cómo avanza la negociación. “Podemos confirmar que hay una gestión por Iker Muniain. Ayer (por este miércoles) hubo una reunión positiva, él está muy entusiasmado”.

Además, reveló que el jugador “tiene ofertas de Europa y Arabia” y remarcó: “Muniain sería un salto de calidad. Es agregar experiencia. San Lorenzo no va a ser ninguna locura económica, depende de él. La idea no es sumar a alguien más, pero nunca se sabe si habrá alguien útil. No hay que decir nada".

Desde su punto de vista, considera que el Muniain le puede agregar experiencia a la plantilla y podrá ser un ejemplo para los más jóvenes.

Por último, pidió cautela porque, más allá del optimismo que hay, “la gente lo da por hecho y después se enoja. Se ilusionan y si no se da, se fastidian”.