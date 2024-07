Ni Leo Messi lo puede creer: sacó las garras por Argentina; los Juegos Olímpicos, de cabeza

Argentina debutó este miércoles ante Marruecos por los Juegos Olímpicos en un partido que quedará para la historia de la organización por lo acontecido de principio a fin. Lo que tendría que haber sido una fiesta tranquila y sin mayores problemas, terminó siendo todo lo contrario. La albiceleste que dirige Javier Mascherano sufrió más de la cuente ante un conjunto africano que empezó ganando por dos tantos a cero. La polémica empezó con la invasión al campo de distintos hinchas, muchos identificados como marroquíes, aunque eso no fue todo.

En los segundos finales, llegó el gol por parte de Medina para Argentina, que significó el 2-2 para rescatar así un punto. Sin embargo, proyectiles y hasta bombas de estruendo cayeron cerca del banco de suplentes en donde se encontraban los futbolistas gauchos. Esto no hizo nada más que provocar que los jugadores vayan al vestuario, no obstante, el encuentro no había terminado. Después de más de una hora en camerinos, el árbitro optó por continuar los últimos minutos del trámite; anuló el segundo de Argentina por una posición adelantada y los ‘Leones del Atlas’ salieron airosos.

La indignación de Messi

El escenario presentado en Sain-Étienne no hizo más que aumentar la polémica, sobre todo por la solución que se determinó al final. Lionel Messi, reciente campeón con Argentina de la Copa América, no lo pensó dos veces y utilizó su Instagram para comentar con la palabra ‘’insólito’’. Esto, tras los acontecimientos de agresión, la falta de seguridad y la ejecución del réferi de retomar las acciones en una situación insostenible por la falta de garantías.

“Insólito”. Así definió Lionel Messi lo que acaba de pasar con Argentina en los Juegos Olímpicos. pic.twitter.com/QnVMNXfTij — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 24, 2024

La explosión de Mascherano

Javier Mascherano, en conferencia de prensa, tampoco fue indiferente a lo sucedido y atacó con todo. "No me pasó nunca en mi carrera: el partido se paró siete veces por invasión de campo. En un partido de este nivel, que falle siete veces la seguridad", expresó el ‘Jefecito’. Asimismo, fue consultado por lo que ocurrió, a lo que contestó: "¿Qué pasó? No lo sé. Estuvimos una hora y veinte dentro del vestuario. En ningún momento nos comentaron qué es lo que podía pasar. Nunca nos avisaron 'lo estamos viendo' (por la revisión del VAR del segundo gol)".

Preocupación por la inseguridad

El duelo entre argentinos y marroquíes se retomó sin hinchada y solo con los 22 jugadores en el terreno. No obstante, las cámaras evidenciaron la preocupación de los futbolistas sudamericanos tras el ataque de los hinchas de Marruecos que pudo acabar en una desgracia. Giuliano Simeone, quien además anotó el primero de su selección, se le ve con su celular en un claro momento de preocupación.