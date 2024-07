Jugó junto a CR7 en la Juve y hasta pudo ser el nuevo Neymar: la 2da división turca lo espera

El fútbol no es para siempre y el jugador profesional sabe que es una dura verdad que tarde temprano tiene que aceptar, al menos el hecho de mantenerse hasta cierta edad en la máxima competencia. A veces sucede lo contrario, que a una edad que permita seguir en la órbita muchos años más, las decisiones terminen condicionando el destino. El caso de Douglas Costa es un poco de todo, sumado a las lesiones que no lo dejaron en paz y desde luego, poner en tela de juicios su continuidad en la élite del balompié profesional.

El extremo que supo brillar en clubes como Juventus y Bayer Múnich vivió un calvario cuando las dolencias físicas empezaron a ser parte de su día a día. Los distintos clubes por donde pasó sabían de las condiciones y la capacidad del brasileño, pero se iba a notar tarde o temprano que el bajo nivel afectaría sus aspiraciones. Con un breve paso por la Major League Soccer con LA Galaxy, el ex Shakhtar Donetsk no estuvo a la altura de las expectativas en Fluminense y la rescisión de su contrato era cuestión de tiempo. Con 33 años y con la predisposición de continuar, el siguiente paso de Douglas Costa podría estar en la segunda división del fútbol turco.

La dura realidad

Douglas Costa regresó a América para encontrar la forma de volver a su nivel por más que difícil que fuere. Tras su paso por Europa, llegó a Gremio, que finalmente lo cedió a Los Ángeles Galaxy, y lo más difícil fue que seguía sin encontrar ritmo. Una vez acabado su contrato, fichó por Fluminense y ocurrió más de lo mismo. Fue cortado y ahora evalúa la opción de recalar nada más que en el fútbol turco, precisamente en la segunda división de la mano del Amedspor. Según Transfermarkt Turquía, las negociaciones empezaron y pueden llegar a buen puerto. De ser así, Douglas se sumaría a una selecta lista de futbolistas que pudieron hacer más, pero que las lesiones se interpusieron en su camino.

Douglas en su prime

El delantero del país de la samba se distinguió por su modo de tratar al balón, con regates y demás, llegó al Shakhtar Donetsk de Ucrania para confirmar que su talento no era cualquier cosa; en 203 partidos logró anotar 38 veces y asistir otras 40. Bayern Múnich apostó por él enseguida y en el club alemán mojó 15 veces en 97 cotejos. Tiempo después fue cedido a la Juventus de Turín para que comparta con Cristiano Ronaldo, aunque las cifras bajaron considerablemente, ya que en 103 partidos solo hizo 10 tantos. Las lesiones empezaron a atormentar al prometedor delantero.

El calvario de las lesiones

El terror de los cracks del mundo siempre ha sido y siguen siendo las lesiones. A algunos les afectó más que a otros, pero lo que no se puede negar es que esa huella no se borra, como sucedió con Douglas Costa en su etapa en Alemania e Italia. Cuando pertenecía a la Juve, conversó con ‘The Players Tribune’ a quien confesó lo siguiente respecto a las lesiones: "Tuve tantas lesiones que pensé en retirarme, Me preguntaba si seguir jugando o dejarlo, pero luego veía los partidos por la televisión y me daba cuenta de que este deporte era mi pasión". Asimismo, le confesó hasta a un compañero que ‘’tengo más resonancias que partidos jugados".