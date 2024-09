Locura de Corinthians: ficha a Memphis Depay y ahora coquetea con un histórico del Real Madrid

Corinthians de Brasil no se conforma y todavía no se retira de este mercado de pases. Después de confirmar el fichaje del neerlandés Memphis Depay, ahora los dirigentes del equipo paulista sueñan con incorporar a un defensor histórico del Real Madrid: Sergio Ramos.

Según informó el periódico de Brasil Itatiaia, el español fue ofrecido al Timao en los últimos días pero, desde el club, mantiene la cautela porque entienden que las pretensiones contractuales del jugador pueden ser un impedimento para cerrar su fichaje.

Sin embargo, esperan mantener un contacto con el entorno del jugador para analizar la posibilidad de sumarlo a la plantilla. Lo que sucede es que el equipo dirigido por el argentino Ramón Díaz se encuentra en zona de descenso del Brasileirao y un futbolista de la talla de Ramos sería vital para encarar la recta final del año.

Además, el Timao se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamerica, instancia a la que llegó tras eliminar por penales a Red Bull Bragantino. En la próxima fase se verá las caras con el Fortaleza de Brasil.

👕🇧🇷 Memphis Depay’s first pic as new Corinthians player. pic.twitter.com/5tbXl1fST8