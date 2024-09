Mou apura a Juan Román Riquelme: Fenerbahçe quiere ‘ahora’ a una joya de Boca Juniors

El volante de Boca Juniors, Cristian Medina, dejó bien en claro que su deseo es dejar el club argentino en este mercado de pases para tener una chance en el fútbol europeo. En ese marco, el jugador de 22 años recibió una importante propuesta para irse del Xeneize pero fue rechazada por insuficiente.

El club que va a fondo por Medina es el Fenerbahçe de Turquía de Mourinho, que en las últimas horas ofreció 15 millones de dólares, más variables, para quedarse con el 100% de la ficha. El acuerdo, además, incluye una plusvalía del 20% de un futuro traspaso para Boca.

Según informó el sitio de noticias deportivas TyC Sports, el Consejo de Fútbol analiza la propuesta pero pondrá una condición sobre la mesa: el conjunto turco debe aceptar que Medina se vaya a fin de año.

Lo que ocurre es que el entrenador de Boca, Diego Martínez, no tiene como reemplazarlo y su equipo debe afrontar compromisos importantes en lo que resta de la temporada.

En caso de que estas condiciones sean aceptadas, el presidente Juan Román Riquelme estará dispuesto a conversar con Fenerbahçe.

La directiva del equipo turco trabaja a contrarreloj para mejorar la oferta y lograr que Boca libere al futbolista cuanto antes.

El Fenerbahçe disputará esta temporada la UEFA Europa League y tiene tiempo para el miércoles para entregar la lista. La competencia empieza el próximo 25 de septiembre.

Por su parte, Rául Cascini, integrante del Consejo de Fútbol habló al respecto en diálogo con TNT Sports y evitó hablar de un posible traspaso de Medina a Turquía. “Tenemos muchas ofertas por muchos jugadores de nuestro plantel, estamos muy contentos con él, lo queremos muchísimo y por ahora lo tenemos acá", dijo.

“Si no me voy ahora no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

De Medina a Merentiel en la práctica.

El video es oficial de Boca.

El volante tuvo ofertas de Inter Miami, Botafogo, Nottingham Forest, y ahora Fenerbahçe y Fiorentina. pic.twitter.com/oubqy45AQU