No va más el método Bayern Munich: Vuelve "Napoléon" y la noche mágica del Bernabéu

Luego de una temporada de pitidos y críticas, se fue aplaudido y bajo un manto de emociones. Martín Demichelis dejó de ser el entrenador de River Plate.

En un clima solemne y con videos en las pantallas, el olor a despedida comenzó a copar el estadio Monumental, que fue testigo del cierre de ciclo de un técnico que cosechó tres títulos pero que no terminó de conectar con la hinchada.

El decorado fue el partido: por la Liga Profesional River superó al modesto Sarmiento de Junion por 1-0. El millonario dominó de punta a punta, pero le costó romper la muralla del equipo del equipo verde. Recién pudo romper el cero a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el observado por el Real Madrid, Franco Mastantuono se hizo cargo de la falta y la colocó en el ángulo superior izquierdo del arquero

La ebullición quedó en stand-by tras la salida “de común acuerdo” del ex entrenador de la reserva del Bayern Munich. La dimisión fue confirmada un día antes del partido por el torneo local.

Pero así como no fue fácil para Demichelis dar un paso al costado en River (diario Olé comenta que hasta se le escaparon unas lágrimas al anunciarles a sus jugadores que se iba después del partido con Sarmiento) tampoco fue sencillo para los hinchas encarar esta última función.

Esto se vio reflejado en el clima relajado que se vivió hasta que se oficializó el adiós de Micho. Cuando el dolor empezó a calmarse y la despedida se hizo realidad, abriendo la puerta a la nueva ilusión que lleva el nombre de Gallardo.







"El muñeco" se baja de la estatua y regresa

Marcelo Gallardo es sinónimo de River. El destino hace que MG esté libre, ya que lo dejaron out del Al Ittihad, una experiencia que no rindió frutos y se convirtió en un traspié en cuanto a resultados.



Es una casualidad que Gallardo esté disponible. Con ganas de volver al ruedo y de estar en Buenos Aires, cerca de su familia. El cariño de la gente, el hambre de volver a ganar una Copa Libertadores (River jugará vs Talleres los octavos de final) ponen su nombre por delante de todos para suceder a su propio sucesor.

De no llegar el muñeco, el plan B en Núñez es Eduardo Coudet, ex entrenador de Celta de Vigo, con pasado en River.