Real Madrid, Barça, PSG...Di María decide su futuro y destroza un sueño en la tierra de Leo Messi

Eligió seguir en la élite europea: Ángel Di María seguirá un año más con la camiseta del Benfica.



El acuerdo, que se extiende hasta 2025, permitirá al argentino llegar a los 38 años manteniéndose en la alta competencia. Con esto, habrá que esperar para ver si decide regresar a Rosario Central o probar suerte en la MLS junto a Messi, algo que anhela David Beckham.

“Estoy contento de quedarme un año más en el Benfica y seguir luciendo esta camiseta. Espero que esta temporada podamos conquistar los títulos que se nos escaparon el año pasado”, dijo Fideo en la web oficial de las águilas. “Me alegra mucho saber que mis compañeros hablan tan bien de mí. Soy un tipo común”, añadió el futbolista argentino.

El argentino, que recientemente levantó su segunda Copa América, tuvo una temporada 2023/24 destacada, participando directamente en más de 30 goles del Benfica. Con 17 goles y 15 asistencias en 48 partidos, Di María se consolidó como una pieza clave en Lisboa.

En la próxima temporada, el delantero iniciará su quinta campaña con el club portugués, marcando su segundo ciclo consecutivo. Regresó en 2023 tras una primera etapa entre 2007 y 2010, antes de fichar por el Real Madrid.

El sueño canalla hecho añicos

Tras las amenazas que sufrió su familia en Rosario, Ángel Di María decidió no regresar al canalla. Esta elección generó críticas entre los pasionales aficionados del club de Arroyito, rival eterno del club donde nació y dio sus primeros pasos Leo Messi, Newell´s Old Boys.

“Siempre he soñado con volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Me duele no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron demasiado fuertes. Mi prioridad siempre ha sido la tranquilidad y felicidad de mi familia”, sentenció el argentino.



Rosario libró desde hace meses una "guerra" contra el narcotráfico que involucra a personalidades de la política y también a reconocidos deportistas que brillaron en la ciudad.