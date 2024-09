Riquelme no cede: el crack de Boca por ahora no sale; Mou lo quiere ya en Fenerbahçe

Fenerbahçe de Turquía tiene casi todo acordado con Boca Juniors para cerrar el traspaso del volante Cristian Medina. El joven que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina tiene listo su contrato con el club pero todavía restan algunos detalles para completar la operación.

De acuerdo con el periodista Luciano Torres Toranzo, el pase de Medina al equipo que actualmente dirige José Mourinho sigue “en fase de negociación”. Lo que ocurre es que Boca no está de acuerdo con las formas de pago que propone la dirigencia de Fenerbahçe y con dos bonos. “Les parece poco probable de que -a nivel deportivo y por plazos planteados- se puedan cumplir”, completó el periodista argentino.

En un principio, la idea del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, era recibir 20 millones de dólares por la cláusula de recisión pero, finalmente, decidió aceptar la oferta del equipo turco por pedido del jugador.

La propuesta es de 10 millones de euros más un extra de 5 millones en extras y una plusvalía del 20%. Además, a esa cifra hay que sumarle los bonos por objetivos a cumplir, un punto en el cual las partes no se están poniendo de acuerdo y es por eso que las negociaciones continúan.

🚨[EXCLUSIVO] Fenerbahçe insiste para fichar a Cristian Medina: envió una nueva oferta a Boca de u$s 15M (incluyen objetivos) y una plusvalía del 20%.

*️⃣Se espera una respuesta en las próximas horas. pic.twitter.com/K6qqrEADGH — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2024

Mou espera a Medina

Juan Román Riquelme accedió a vender a Medina con la condición de que el jugador se quede a cumplir lo que resta de la temporada 2024. Boca tiene por delante gran parte la recta final de la Liga Profesional y los cuartos de final de Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Consultado por Medina, Mou dio una respuesta fiel a su estilo: “No puedo hablar de Medina. Ahora es jugador de Boca Juniors. No estoy en condiciones de decir nada. No sé por qué diría algo sobre él“.