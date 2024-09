Riquelme rechaza al Barça y recibe oferta millonaria de Italia: el mimado de Mascherano en la mira

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors rechazó una oferta millonaria de la Fiorentina de la Serie A por el defensor Nicolás Valentini. El futbolista se negó a firmar la extensión del contrato con el Xeneize y es por eso que la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, decidieron marginarlo del primer equipo. Su vínculo vence en diciembre.

Según informó el portal de noticias deportivas TyC Sports, el defensor estuvo en el radar de grandes clubes europeos como el FC Barcelona pero el único que aceleró a fondo fue el elenco Viola.

La oferta, en concreto, era de 2 millones de dólares netos pero fue rechazada por Boca Juniors. Las partes esperaron hasta último momento para decir ‘NO’ al ofrecimiento porque entendían que podía haber una resolución al conflicto entre Valentini y Boca. Sin embargo, no sucedió y el joven no es tenido en cuenta por el entrenador Diego Martínez.

La última vez que el joven de 23 años jugó con la camiseta de Boca fue el 9 de abril de 2024 ante Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana.

Este conflicto le costó su lugar que el entrenador Javier Mascherano tenía asignado para él en la lista de convocados de la Selección Argentina Sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024.

El volante Cristian Medina es otro de los jugadores que manifestó su deseo de irse de Boca Juniors. Hasta el momento, la propuesta más concreta es la del Fenerbahçe de José Mourinho, que ofreció 15 millones de euros por el 100% de la ficha.

Riquelme la rechazó aunque estaría dispuesto a negociar si el club turco permite que Medina deje el Xeneize fines de 2024.

“Si no me voy ahora no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

De Medina a Merentiel en la práctica.

El video es oficial de Boca.

El volante tuvo ofertas de Inter Miami, Botafogo, Nottingham Forest, y ahora Fenerbahçe y Fiorentina. pic.twitter.com/oubqy45AQU