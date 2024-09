Sufre Brasil: Dorival ya no sueña con el Mundial 2026; la figura del Madrid que pide perdón

El técnico de la Selección de Brasil, Dorival Junior, quedó en el centro de la escena después de la dura derrota que sufrió la Verdeamarela 1-0 ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

A pesar de contar con figuras de la talla de Vinicius Junior, Endrick y Rodrygo, el conjunto visitante se vio superando ampliamente por su par guaraní, que a base de orden y esfuerzo se quedó con 3 puntos importantes de cara a lo que viene.

En ese marco, la prensa brasileña no tuvo piedad con Dorival, quien antes del encuentro había manifestado que su Selección llegará a la final del Mundial 2026.

Ahora, y tras la dura derrota ante el combinado que dirige Gustavo Alfaro, el exentrenador de Flamengo dijo: “Nos faltaron muchas cosas hoy. Soy responsable por eso y no quiero señalar a ningún jugador. No es simple, no es fácil, pero tenemos que intensificar el trabajo para que encontremos rápidamente ese camino”.

En ese sentido, analizó: “Nos perdimos mucho en el instante del gol y perdimos el primer tiempo sin aproximarnos a la portería del adversario. En 30 o 35 minutos haces poco. Poco atacamos, y pocas aproximaciones tuvimos a la portería de Paraguay. Pagamos un precio muy alto por eso”.

Vini pide disculpas

Por su parte, el delantero del Real Madrid se excusó por su bajo nivel durante la doble fecha de Eliminatorias y expuso: “Los partidos en Europa son más rápidos que acá. La pelota llega más rápido por el campo”.

Luego, hizo una autocrítica y señaló: “Tenemos que adaptarnos y jugar de la mejor manera para ganar partidos. Cada uno se irá a su casa y reflexionará sobre lo que podemos hacer para volver a jugar bien, ganar partidos y ganarlos más fácilmente”.

El resumen de una noche 𝙞𝙣𝙤𝙡𝙫𝙞𝙙𝙖𝙗𝙡𝙚 🤩



📹 @ElDefensores recibió a la #Albirroja ⚪🔴 y a su gran hinchada, en un partido que lo jugamos todos desde el primer minuto.



¡A seguir celebrando este triunfo y a pensar en lo que viene! 🔜⚽🏆#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Ln9tvxhaqx — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 11, 2024

Ante Paraguay, uno de los máximos candidatos al Balón de Oro tocó 37 veces, disparó al arco en 2 ocasiones y perdió 17 pelotas. Quizás el dato más llamativo es que solo completo una gambeta en el encuentro.