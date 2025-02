Ainhoa Armentia lucha contra una patología crónica de Iñaki Urdangarin

Desde que fue visto por primera vez con la infanta Cristina, las investigaciones en Zarzuela dejaron muy claro que si había algo intrínseco con la personalidad de Iñaki Urdangarin, eso era lo mucho que le gustaban las mujeres. El que fuera Duque de Palma tenía un pasado plagado de infidelidades y de relaciones esporádicas con mil y una señoritas. Algo que nunca acabó de gustar a Juan Carlos I, que advirtió a su hija de que ella no sería una excepción. Un aviso, el del emérito, que acabó resultando cierto, al descubrirse que Iñaki le fue infiel, en varias ocasiones, a su exmujer.

Sin embargo, ahora que está decidido a formar una relación seria y basada en la más absoluta confianza, a Iñaki Urdangarin le está pesando mucho su pasado infiel. Y es que, Ainhoa Armentia es muy consciente del tipo de hombre con el que se ha emparejado. Lo que ha llevado a la abogada a no tener ningún tipo de confianza con lo que hace Iñaki cada vez que sale solo de casa.

La realidad es que el caso de Urdangarin es digno de estudio. Pues, su gusto desenfrenado por las mujeres llegó hasta tal punto que le tiró los tejos a la subdirectora de la cárcel de Brieva. Una clara demostración de que cuando una mujer le gusta, no hay nada que le importe a un Iñaki que es todo un ligón.

En Zarzuela diagnosticaron a Iñaki Urdangarin

Ese carácter tan marcado y sus costumbres como hombre infiel, llevaron a Zarzuela a realizar un profundo estudio psicológico de Iñaki Urdangarin. Un estudio que acabó concluyendo que el que fuera Duque de Palma era un infiel crónico. Hecho que, según hemos podido saber, ha acabado afectando gravemente a su relación con Ainhoa Armentia, que ha obligado a Iñaki, a acudir regularmente al psicólogo para tratar esa patología y que no afecte a su vida de pareja.

Y es que, si hay algo que la abogada tiene más que claro, es que no se piensa casar con un infiel crónico. Ainhoa ya le ha dejado claro a su novio que no le pasará ni una sola infidelidad. Ella no es como la infanta Cristina y a la mínima sospecha se irá de patitas en la calle. Hecho que ha provocado que haya cierta tensión en la vida de pareja entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia.