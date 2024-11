Así se encuentra ahora el antiguo piso de la Reina Letizia en el que se suicidó su hermana Érika

La visita de los reyes a Paiporta la semana pasada ha dejado para la posteridad una serie de imágenes inéditas. Entre ellas, la de doña Letizia llena de barro hasta la cejas y rompiendo a llorar. Es de las pocas veces que la reina se ha permitido derrumbarse en público. La primera vez que conmocionó a España con sus lágrimas fue en 2007, cuando tuvo que lamentar la muerte de su hermana pequeña, Érika Ortiz.

La cuñada del entonces príncipe de Asturias se quitó la vida a los 31 años, dejando atrás a una hija de siete años y a una familia completamente destrozada. El piso de Valdebernardo en el que entonces vivía fue el escenario de la tragedia, una vivienda que guarda una estrecha relación con la reina Letizia, puesto que fue donde ella también se estableció tras divorciarse de su primer marido, Alonso Guerrero Pérez.

El piso de soltera de la reina Letizia

Se trataba de una vivienda de tamaño reducido, pero de nueva construcción e ideal para que una entonces anónima Letizia disfrutara de su recién estrenada soltería. Se dice que allí pasó unas cuantas noches el ahora rey Felipe VI, que accedía por el garaje sin quitarse el casco de la moto de la cabeza para que ningún vecino lo reconociera.

Cuando su relación se hizo pública, doña Letizia no tardó en mudarse junto al hijo de don Juan Carlos I y cedió el piso a su hermana pequeña, Érika, cuyo trágico final ya todos conocen. Nadie podía entrar ni salir del edificio aquel 7 de febrero, cuentan algunos vecinos, hasta que la policía y los forenses determinaran qué le había pasado a la hermana de la futura reina de España.

El piso en la actualidad

Tras la tragedia, muchos podrían llegar a pensar que la vivienda sucumbiría al abandono. Teniendo en cuenta que toda España fue testigo de lo que sucedido, ¿quién querría comprar un piso en el que la hermana de la princesa de Asturias se ha quitado la vida? Por fortuna para las inmobiliarias, todavía queda gente con algo de sangre fría.

Tal y como publicó el portal ‘Cotilleo.es’ en 2019, ahora vive allí una feliz y joven pareja a la que no parece importar lo que años atrás vieron esas paredes. “Cuando compré esta casa, hace más o menos un año, yo ya sabía que había vivido aquí la reina Letizia, y también conocía la historia de su hermana. No me da ningún morbo y no es algo que me quite el sueño porque tengo problemas más importantes”, dijo el nuevo propietario.