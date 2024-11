Camilla Parker Bowles amenazó a Carlos III con dejar el trono si permitía el regreso de Meghan Markle

Si hay una persona a la que Camilla Parker Bowles no puede soportar, esa es Meghan Markle. La Reina consorte nunca fue capaz de llevarse bien con la actriz norteamericana, a la cual lleva acusando desde el primer momento, de estar con Harry por puro interés. Una idea que no ha cambiado con el paso y que no parece que lo vaya a hacer. Pues, ni con una disculpa de parte de Meghan, Camilla estaría dispuesta a aceptar su regreso.

De hecho, poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre la mala relación entre Camilla y Meghan. Un mal ambiente que habría llevado a la Reina a advertir a Carlos III que si llegaba a aceptar el regreso de la actriz, su decisión iba a ser la de dejar el trono de forma definitiva, ya que, según han asegurado medios británicos, se lo tomaría como una traición y una absoluta falta de respeto.

Camilla nunca aceptará a Meghan Markle de vuelta

Y es que, si antes de que decidiera irse a vivir a Estados Unidos junto a Harry, Meghan ya era una persona absolutamente detestada por parte de la Reina Camilla, el momento en que los Duques de Sussex dejaron su puesto en la Casa Real, marcó un punto de inflexión absolutamente irreversible, ya que Camilla no volvió a considerar la opción de dirigirle la palabra a Meghan, la cual es una persona non grata en Buckingham.

Por su parte, Carlos III sí que llegó a tener una relación ciertamente buena con Meghan Markle. Especialmente al principio de su matrimonio con Harry, pues llegaron a mantener distendidas y agradables conversaciones. Sin embargo, desde que se llevó a Harry a Estados Unidos, Carlos cambió su visión al respecto de una Meghan con la que ya no se habla, pero de la que sí que podría llegar a aceptar unas disculpas en caso de que llegaran.

Camilla y Guillermo están del mismo lado

Si bien es cierto que Guillermo tiene un problema tanto con Harry como con Meghan. Coincide con Camilla en su faceta de detestar a la actriz. Y es que, según desvelaron fuentes cercanas, ambos coinciden en el hecho de que no se puede aceptar de vuelta a una persona como Meghan Markle, la cual ha demostrado ser absolutamente nociva para el entorno de la Casa Real.

Así pues, Camilla Parker Bowles ya avisó a Carlos III de que si llegaba a aceptar algún tipo de disculpas por parte de Meghan Markle, se iba a quedar totalmente solo en el trono.