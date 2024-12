Camilla Parker Bowles conoce todos los pagos secretos de Carlos III para silenciar a sus amantes

La vida de Carlos III está muy lejos de ser la de un marido ejemplar. El monarca británico ya tuvo grandes problemas en su primer matrimonio con Lady Di, el cual acabó en divorcio por culpa de los constantes engaños a la que fuera su mujer. Algo que provocó que Lady Diana acabara pidiendo su divorcio, años antes del fatal accidente que le costó la vida. Una situación que, de no ser, por el carácter de Camilla Parker Bowles se habría podido repetir en este siglo XXI.

Tan es así, que según han podido saber fuentes cercanas a la Realeza británica, Camilla Parker Bowles es más que consciente de que no ha sido la única mujer en la vida de su marido. Pues, tal y como han podido desvelar en Gran Bretaña, la Reina consorte, sabe de primera mano que Carlos III lleva años realizando pagos, a escondidas, a varias de sus amantes secretas, para que mantengan su silencio. Algo que Camilla nunca ha querido desvelar, con tal de evitar generar un nuevo terremoto en el seno de la Casa Real.

Una verdad que nunca aceptarán en Buckingham

La realidad es que, a pesar de que no son pocos los medios que están convencidos de que Carlos III lleva años comprando el silencio de sus amantes y, quizás, de sus hijos ilegítimos y no reconocidos. Una situación de la cual Camilla Parker Bowles es bien consciente, pero la cual, no parece que esté entre sus planes desvelar. Pues, si hay algo que le gusta a la Reina Camilla, es su actual posición de poder y económica, un puesto que no podría ocupar, en el caso de denunciar las irregularidades de Carlos III.

Ante esta situación, parece altamente improbable que Camilla Parker Bowles acabe pasándole factura, a estas alturas, a un Carlos III que si está realizando dichos pagos a las que fueran sus amantes, no es por tratar de salvar su relación con la actual Reina de Inglaterra, sino que su principal foco de atención no es otro que el mantener cierta estabilidad en la Casa Real, algo que no sería posible, si se develaran sus amantes secretas.

Camilla y Carlos, juntos por conveniencia

Al fin y al cabo, con todo, parece más que evidente que, entre Camilla Parker Bowles y Carlos III no es el amor lo que se prioriza, pues, todo apunta a que dicho matrimonio se mantiene, mucho más por interés que por amor y vida de pareja.

Así pues, la Reina Camilla ya sabe de buena tinta los pagos que llega a realizar Carlos III para mantener el silencio de sus amantes, las cuales podrían desestabilizar por completo la Casa Real.