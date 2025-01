Camilla Parker Bowles ha comunicado a su hijo que Carlos III se está muriendo

En Buckingham no están pasando por el mejor momento ni a nivel de relaciones ni en cuanto a su salud. Y es que, si tanto el Rey Carlos III como su hijo Guillermo de Gales coincidieron en que este pasado 2024 había sido un año fatal para la Casa Real de Gran Bretaña. Sin embargo, la realidad es que este 2025 no apunta a ser un año mucho mejor para el monarca inglés, que sabe que, a diferencia del de Kate Middleton, su cáncer no remite y pone en grave riesgo su salud. Hecho que ha llevado a que en Buckingham se planteen de verdad la sucesión al trono.

Ante esta dura realidad, Camilla Parker Bowles ya se estaría preparando para el peor desenlace posible para su marido, lo que, de forma inmediata, la obligaría a dar un paso al lado para que dejara de ejercer como reina consorte. Algo que no hace ninguna gracia a una Camilla que se siente más que cómoda en la posición en la que se encuentra actualmente. Pues, con la protección total de Carlos III, nadie puede tocar a la consorte, algo que, con Guillermo en el trono, será muy diferente.

Los hijos de Camilla, listos para acogerla

En este sentido, Camilla Parker Bowles ya ha dado la voz de alarma a su hijo, Tom Parker Bowles, que desde hace tiempo, se ha convertido, junto a Carlos III, en el mayor apoyo posible para la consorte y que, ante la probable llegada de Guillermo de Gales a la posición de Rey de Inglaterra, sería el encargado de acoger a su madre, la cual, de forma más que probable, dará un paso al lado para evitar conflictos o problemas mayores con su hijastro, que no soporta a Camilla.

Tom Parker Bowles no dudó en atacar a Guillermo

La realidad es que la relación entre Tom y Guillermo está lejos de ser la ideal. Y es que, mientras que el Príncipe de Gales siempre ha evitado cualquier tipo de intercambio con el hijo de Camilla, Tom sí que ha atacado con fuerza a Guillermo de Gales en varias ocasiones, llegando incluso, a acusarlo de ser el culpable de los problemas de salud, tanto de Carlos III, como de Camilla Parker Bowles.

Así pues, la Reina Camilla ya ha avisado a su hijo Tom, de que Carlos III está llegando a una fase muy complicada, debido al avance de un cáncer de colon que está lejos de remitir y de dejar vivir tranquilo al Rey de Inglaterra.