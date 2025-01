Camilla Parker Bowles lleva años bloqueando el regreso del Príncipe Harry a Buckingham

Si hay una persona con la que el Príncipe Harry nunca ha sido capaz de encajar, esa es Camilla Parker Bowles. La segunda esposa de Carlos III no encajó especialmente bien en la familia Windsor, ya que tanto Guillermo como Harry pidieron encarecidamente a su padre que no se casara con la que hoy en día es su mujer, ya que la consideraban una persona nociva y que no iba a hacer ningún bien a la Casa Real. Provocando así, una situación que se acabó traduciendo en una relación absolutamente rota entre Camilla y los hijos de Carlos III.

En este sentido, esa animadversión sigue vigente hoy en día. Sin embargo, mientras que Guillermo ha acabado teniendo que soportar la convivencia con la mujer de su padre, Harry de Sussex acabó dejando de lado todo lo que tenía en Buckingham, para comenzar una nueva vida en Estados Unidos junto a su mujer. Una aventura que parece que ya tiene harto a Harry, que, sin embargo, no parece que tenga en mente regresar a su país. Al menos, mientras Camilla siga presente en la vida de su padre.

Harry no se disculpará con Camilla

Si bien es cierto que la Reina Camilla no tiene absolutamente nada que decir a la hora de aceptar, o no, al Príncipe Harry de vuelta en la Realeza. La realidad es que la consorte es perfectamente consciente de que con su simple presencia ya está bloqueando el regreso del Duque de Sussex, que es incapaz de convivir en paz y armonía con su madrastra.

De hecho, la animadversión es tal, que, en su momento, Harry llegó a definir el carácter de Camilla como el de una “madrastra malvada”. Unas palabras con las que evidenció que entre él y la esposa de Carlos III es imposible que haya ningún tipo de convivencia. Dejando muy claro que mientras Camilla siga en Buckingham, Harry no piensa regresar.

Camilla no moverá un dedo por Harry

Por su parte, quien no piensa hacer nada en favor del regreso del Príncipe Harry, es Camilla, que no tiene interés alguno en que el hijo menor de Carlos III recupere la relación con su familia. Pues, si hay algo que siempre ha temido la consorte, es que entre Harry y Guillermo la echen de Buckingham una vez Carlos III haya fallecido.

Así pues, lejos de dar un paso al lado para permitir que Carlos III y Harry puedan reunirse de nuevo, la Reina Camilla está más que decidida a seguir bloqueando el regreso del Duque de Sussex, quien se niega a hacer las paces con Camilla Parker Bowles.