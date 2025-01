El Príncipe Harry arrastra graves deudas por culpa del tren de vida de Meghan Markle

Desde que en 2020 Meghan Markle y el Príncipe Harry decidieron abandonar de forma indefinida su posición como Duques de Sussex, para comenzar una nueva vida, por su cuenta, en Estados Unidos, sin contacto alguno con la Casa Real de Gran Bretaña, Meghan y Harry han dejado de contar con el apoyo económico de los Windsor, lo que, de forma inevitable hizo menguar de forma ostensible los ingresos económicos de la pareja, la cual, a pesar de estar generando muchos menos millones, sigue viviendo como si estuvieran en Buckingham, lo que ha traído varios problemas a Harry.

La realidad es que, según cuentan fuentes cercanas, el Príncipe Harry sí que habría amoldado su estilo de vida a los nuevos y menores ingresos que percibe actualmente. Pues, dado que ya no es parte de la Casa Real, son muchos menos. Sin embargo, no parece que Meghan Markle esté dando mucha importancia a las finanzas familiares de los Duques de Sussex. Y es que, no hay día en que no lleguen varios paquetes a su casa de Montecito. Paquetes que habitualmente traen ropa de máximo lujo u otros artículos que, en ningún caso son baratos.

Harry está comenzando a resentirse económicamente

Sin embargo, por mucho que se esté controlando, los gastos incesantes de Meghan Markle se han convertido en un verdadero problema para Harry, que al final de cada mes se encuentra con que debe grandes sumas de dinero por las compras de lujo de su esposa, que tiene acceso ilimitado a su tarjeta de crédito, la cual sigue usando como si todavía estuvieran viviendo en Buckingham y formaran parte de la Casa Real, lo que está provocando deudas de decenas de miles de euros para un Harry que al final de mes acaba teniendo que pagarlo todo, a veces, con intereses, por no estar pendiente de lo que gasta Meghan.

Harry necesita el apoyo de su padre

Ante esta situación, como ya os contamos, Harry habría pedido, en secreto, apoyo económico a su padre, Carlos III. Y es que, ante el desorbitado tren de vida que lleva Meghan, a Harry no le queda otra solución que buscar el apoyo financiero de su familia. Pues él es incapaz de pagar todos los lujos que se da su esposa.

Así pues, por culpa de las caras y lujosas costumbres de Meghan Markle, el Príncipe Harry tiene que hacer frente a importantes deudas cada mes. Algo que se ha acabado convirtiendo en insostenible.