Camilla Parker Bowles lloró desconsoladamente tras saber el último diagnóstico de Carlos III

No están siendo semanas nada sencillas en Buckingham. El estado de salud de Carlos III se ha convertido en un tema más que controvertido en la Casa Real de Gran Bretaña. Y es que, después de un año de lucha contra dicha enfermedad, el equipo médico encargado de hacer seguimiento al monarca inglés, ha comunicado a la familia que el cáncer de colon que le fue detectado a principios de 2024 sigue sin remitir. Una situación que ha comenzado a generar una seria preocupación en la familia Windsor, donde ya se temen el peor desenlace posible para Carlos III.

De hecho, tal y como han revelado fuentes cercanas, no fueron ni el propio Carlos III ni su hijo Guillermo los que peor se tomaron la noticia de que el monarca no estaba siendo capaz de hacer remitir el cáncer. Si no que es Camilla Parker Bowles quien más dificultades está teniendo a la hora de digerir la noticia de que su marido está muriendo. Lo que provocó que rompiera a llorar delante de los médicos de Buckingham.

La realidad es que lo que hizo más daño a la Reina Camilla no fue solamente el hecho de que Carlos III no esté siendo capaz de hacer remitir el cáncer de colon que sufre, sino las pésimas expectativas de vida que le han dado los especialistas. Pues, lejos de ser optimistas, los médicos encargados de cuidar a Carlos III creen que si no comienza a mejorar, le podría quedar un año de vida, o incluso menos. Todo un drama para Camilla.

Camilla teme lo que puede pasar con ella

Por si no fuera poco con el hecho de que los médicos dan un solo año de vida a su marido, Camilla también tiene que afrontar uno de sus grandes miedos. La consorte es consciente de que sin Carlos III a su lado se va a quedar absolutamente sola en Buckingham y las consecuencias de su enemistad con Guillermo y Kate podrían ser terribles para ella. Lo que podría implicar que sea alejada de los actos oficiales, hasta que sea obligada a abandonar las dependencias reales por orden del nuevo Rey de Inglaterra.

Así pues, quien peores días está pasando por el empeoramiento de Carlos III no está siendo otra persona que Camilla Parker Bowles, a la que no le faltan motivos para estar muy preocupada ante la nula evolución de su marido, al que los médicos le habrían dado un año de vida.