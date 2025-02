Carlos III ha tomado una decisión final tras los desalentadores resultados clínicos

La salud del Rey Carlos III no está ni cerca de mejorar. Después de estar un año entero luchando contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado a principios de 2024, los resultados médicos no solo indican que la enfermedad no remite, sino que, con el tiempo se ha ido haciendo más fuerte y va ganando terreno en el organismo del monarca inglés. En este sentido, tanto Carlos III como el resto de miembros de la familia Windsor ya saben que, si no hay un cambio en los próximos resultados, lo más normal es que al Rey de Inglaterra solamente le reste un año de vida y habrá que ver de qué calidad.

Aunque se pudiera llegar a pensar que tras el pésimo diagnóstico médico, Carlos III iba a dejar su puesto como Rey de Inglaterra y acelerar la sucesión por parte de Guillermo de Gales, la realidad es que el monarca inglés no tiene la más mínima intención de dar un paso al lado.

De hecho, lejos de seguir las indicaciones médicas y tomarse, al menos, un buen tiempo de reposo para aumentar las opciones de éxito, según han revelado desde Gran Bretaña, el plan de Carlos III pasa por seguir ejerciendo de Rey, hasta el final de sus días. Tal y como hizo su madre, Isabel II, que hasta el último momento estuvo al pie del cañón como la máxima representante de su país. Algo que va a replicar su hijo.

La decisión de Carlos III es definitiva

De este modo, no hay opción alguna de que Carlos III dé marcha atrás y acepte dar un paso al lado para que sea su hijo el que lleve el peso de la corona de Reino Unido. Una decisión a la que el actual monarca de Gran Bretaña no se niega por incompetencia de Guillermo, sino porque considera que, sea cual sea la situación, debe entregarse en cuerpo y alma para servir a su tierra, algo que le inculcó siempre su madre y que lo ha llevado a reinar a pesar de estar sufriendo las duras consecuencias de un cáncer de colon que le provoca gran malestar.

Así pues, tras saber que podría quedarle solamente un año de vida, Carlos III está decidido a entregar los días que le quedan a la Casa Real. Una decisión que toma para demostrar a todos que, lejos de huir cuando las cosas se ponen feas, él sigue al frente, pase lo que pase.