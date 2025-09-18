Camilla Parker Bowles pasa información confidencial de Harry y Guillermo a su hijo Tom Parker Bowles

Los rumores sobre los movimientos discretos de Camilla Parker Bowles dentro de la Casa Real británica han vuelto a encenderse en Inglaterra. Según lo publicado por medios cercanos al entorno real, la esposa de Carlos III habría confiado a su hijo, Tom Parker Bowles, datos delicados relacionados con la vida de los príncipes Guillermo y Harry. La finalidad, aseguran, sería protegerse ante hipotéticas tensiones en el Palacio de Buckingham.

De acuerdo con estas informaciones, Camilla estaría trasladando a Tom ciertos detalles sobre conversaciones privadas y aspectos de la intimidad de los hijos del rey. El motivo sería mantener un “seguro” personal en caso de que los equilibrios dentro de la familia se tornen en su contra. Algunos observadores comparan este supuesto gesto con el que en su día protagonizó Iñaki Urdangarin, cuando insinuó que podía desvelar secretos si la situación judicial lo dejaba en una posición vulnerable.

Tom, el salvador de su madre

El hijo de la reina Camilla, Tom Parker Bowles, muy apreciado en los círculos sociales de Londres, conocería así episodios que nunca deberían trascender a la opinión pública. Los reportes indican que su madre confía en su discreción absoluta, pero que, llegado el caso, él sería capaz de defenderla revelando parte de lo que sabe. Esta estrategia respondería, según fuentes citadas por la prensa británica, a la necesidad de la reina consorte de protegerse en un clima donde las rivalidades entre hermanos y el peso de la institución generan continuas tensiones.

Las especulaciones se enmarcan en un contexto de gran presión para Carlos III, que lidia con los desafíos de su reinado y con la compleja relación entre sus hijos. La situación de Harry en EE. UU., su distanciamiento de la familia y los reproches públicos que ha dirigido en sus memorias y entrevistas, habrían añadido capas de desconfianza que afectan también a Guillermo.

Así pues, los supuestos movimientos de Camilla Parker Bowles muestran cómo las dinámicas familiares y la política interna del palacio pueden entrelazarse. Aunque desde Buckingham no confirman estas versiones, el relato sobre la “estrategia preventiva” de la reina consorte refuerza la imagen de un entorno en el que la prudencia y el control de la información siguen siendo esenciales para sobrevivir.