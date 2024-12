Camilla Parker Bowles permitió, durante décadas, que Carlos III se metiera en la cama de varias mujeres

La juventud de Carlos III estuvo plagada de aventuras extramatrimoniales, no solo siendo infiel a Lady Di, sino que también lo fue con Camilla Parker Bowles. En este sentido, el monarca inglés, no solamente mantuvo una vida secreta junto a la Reina Camilla, a espaldas de Lady Di, la que fue su primera esposa. Sin embargo, tras su divorcio de Diana, Carlos no se quedaría solamente con Camilla, sino que durante años, no le faltaron amantes.

Según revelaron fuentes cercanas a la Realeza de Gran Bretaña, la llegada de Camilla Parker Bowles a la Casa Real iba mucho más allá del amor. Y es que, la Reina consorte tenía un gran interés en poder alcanzar el trono en un futuro. Un plan para el cual tuvo que permitir constantes infidelidades por parte de Carlos III, a quien, según han revelado, nunca le faltaron las amantes. Una costumbre, la de mantener relaciones extramatrimonial es que sí que le costaron un divorcio, pero a las que sí accedió, a la fuerza una Camilla Parker Bowles a quien no le importaba ceder en ese aspecto, a cambio de acabar llegando al puesto de Reina consorte.

Camilla siempre tuvo un único objetivo

Si bien es cierto que la relación entre el Rey Carlos III y la Reina Camilla venía de sus etapas de veinteañeros, la realidad es que Camilla ya tenía su vida amorosa más que hecho junto a otro hombre. Sin embargo, nunca se cerró la puerta de la Casa Real, al mantener el vínculo con un Carlos III que al final se ha acabado convirtiendo en su marido. Una boda que llegó en el año 2005 y tras muchas infidelidades por parte del monarca británico.

La realidad es que, a pesar de todo lo que le ha sido capaz de hacer pasar, Carlos III, Camilla nunca ha hecho caso de las infidelidades de su esposo quien, a pesar de jurar y perjurar que Camilla era el amor de su vida, nunca cortó el contacto con todas sus amantes.

Carlos siempre ocultó sus romances secretos

A pesar de la gran cantidad de mujeres que han pasado por la cama de Carlos III, la realidad es que nunca se ha revelado ni la identidad de las amantes ni qué ha sucedido entre ellas y el monarca británico. Un secreto que Camilla siempre ha ayudado a mantener.

Así pues, el ansia de poder y el ejemplo de Lady Di sirvieron para que Camilla permitiera que Carlos III le fuera infiel durante décadas.