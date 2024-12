Camilla Parker Bowles ha aceptado su muerte y ha comunicado a Carlos III que no dejará de beber vino

La complicada infección de pecho que lleva meses complicando la vida de Camilla Parker Bowles, comienza a ser un serio motivo de preocupación en Buckingham, donde ya saben que el futuro de la Reina pasa por un profundo cambio de sus costumbres. Especialmente la costumbre de beber alcohol diariamente, algo que Camilla no quiere cambiar y que según le ha contado su equipo médico, puede cambiar el desenlace de la Reina consorte, la cual, si no cesa en su alcoholismo, lo podría acabar pagando muy caro.

Ante esta situación, fuentes cercanas aseguran que no han sido pocas las ocasiones en las que el Rey Carlos III ha tratado de convencer a su esposa, de alejarse del vino y el tabaco. Algo que, según han revelado dichas fuentes, no pasa por la mente de una Camilla Parker Bowles que está preparada para afrontar todas las consecuencias de su decisión. Y es que, la Reina no piensa dejar uno de sus mayores placeres de su vida, el vino, que la ha llevado a prorizarlo a su propia vida.

Camilla tiene asumido su final

En este sentido, Camilla Parker Bowles habría hecho un importante ejercicio a la hora de autoconvencerse de que lo mejor para ella sería no cesar en su consumo constante de alcohol a cambio de arriesgar su futuro. Pues, como bien le habrían comunicado sus médicos, el consumo continuado y excesivo de vino, puede acabar provocando una complicación extrema en su infección de pecho, ya que convierte en nulo, el efecto de cualquier antibiótico.

Cabe destacar que el vino siempre ha formado parte de la vida de la Reina Camilla, quien, desde su juventud ha sido una asidua bebedora de vino. Hecho que la ha llevado a ser presidenta de la Asociación de viñedos de Gran Bretaña. De este modo, Camilla Parker Bowles no está por la labor de cambiar una costumbre que lleva arraigada en su vida, más de 50 años y que hasta ahora no le ha traído ningún problema.

Carlos no puede convencer a Camilla

Ante esta complicada situación, según han revelado fuentes cercanas, no han sido pocas las ocasiones en las que Carlos III ha tratado de convencer a su esposa de dejar de beber vino. Sin embargo, ni las amenazas de internarla, ni las prohibiciones han logrado cambiar ninguna costumbre de Camilla Parker Bowles, la cual siempre ha hecho caso omiso a los avisos.

Así pues, la Reina Camilla ya habría asumido su final. Una suerte que está dispuesta a correr, a cambio de no dejar de beber vino de forma habitual.