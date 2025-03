Camilla Parker Bowles quedó hundida al conocer el verdadero estado de Carlos III

Hace semanas que el equipo médico de Buckingham ha transmitido a Carlos III que el cáncer de colon que le fue detectado ahora hace más de un año no acaba de remitir. Una situación que, de no cambiar, podría acabar provocando que al actual Rey de Inglaterra solamente le quede un año de vida. Hecho que ha llevado a Carlos III a tomar la decisión de seguir adelante con su reinado sin dar un paso atrás ni ceder el trono a su hijo Guillermo de Gales. Sin embargo, a quien no le ha sentado tan bien es a Camilla Parker Bowles, que ha quedado absolutamente devastada.

Según han podido saber fuentes muy cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, la esposa de Carlos III no ha digerido nada bien el último diagnóstico que ha recibido su marido. La consorte ya se teme lo peor para su marido. De hecho, según hemos podido saber, no hay día en el que Camilla Parker Bowles no rompa a llorar por culpa de la delicada situación que atraviesa Carlos III.

Además, por si no fuera suficiente con el hecho de que está viendo como su marido y el amor de su vida se va muriendo poco a poco, la Reina Camilla también vive con el temor de las consecuencias que puede tener para ella, el ascenso del Príncipe Guillermo al trono de Reino Unido. Una coronación, la del hijo mayor de Carlos III, que puede ser terrible para la consorte.

Camilla puede acabar muy mal sin el apoyo de Carlos

La realidad es que para entender el papel de Camilla en la Casa Real de Gran Bretaña, es indispensable la presencia de Carlos III. El monarca inglés ha dado muchos poderes a la consorte que, tras recibir el beneplácito de Isabel II se ha convertido en una de las caras visibles de Buckingham. Algo que podría cambiar radicalmente, una vez Guillermo de Gales esté en el trono, que no tiene intención alguna de apoyar a su madrastra.

Así pues, el más reciente diagnóstico médico de Carlos III ha supuesto un golpe durísimo en el estado de ánimo de Camilla Parker Bowles, que ha quedado totalmente devastada por la noticia que le han dado los médicos de Buckingham, que han dado un año de vida al Rey de Inglaterra.