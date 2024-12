Carla Vigo vuelve a recaer de sus problemas en la noche de Madrid

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, vuelve a ser noticia tras protagonizar una nueva etapa de excesos en la noche madrileña. Según fuentes cercanas, la joven de 23 años, quien había intentado en el pasado alejarse de entornos problemáticos, habría recaído en sus antiguos hábitos, rodeándose de amistades controvertidas que, al parecer, no favorecen su bienestar personal ni emocional.

Desde la muerte de su madre, Erika Ortiz, Carla ha vivido bajo el foco mediático y la constante atención por su conexión con la familia real. A pesar de los esfuerzos de su entorno por protegerla, la joven ha mostrado en varias ocasiones una personalidad rebelde y un deseo de desligarse de las expectativas asociadas a su apellido. Sin embargo, estas decisiones la han llevado a tomar caminos que, según allegados, podrían estar afectando su salud y estabilidad emocional.

En las últimas semanas, la joven ha sido vista frecuentando locales nocturnos en Madrid, un ambiente que ya en el pasado la colocó en situaciones controvertidas. A ello se suma su cercanía con personas consideradas “amistades peligrosas” por su entorno familiar, quienes aseguran que este círculo ejerce una influencia negativa sobre ella. Estas amistades, según indican, la animan a participar en actividades poco saludables que han generado preocupación en quienes la quieren.

Letizia se preocupa por su sobrina y ella solo quiere desligarse de todo

A pesar de los intentos de su familia por ayudarla a estabilizar su vida, Carla Vigo ha mostrado cierta resistencia a recibir apoyo, prefiriendo enfocarse en su carrera en el mundo artístico. La joven, quien ha expresado abiertamente su pasión por la actuación y el baile, había manifestado su intención de tomar las riendas de su vida y alejarse de los problemas que enfrentó en el pasado. Sin embargo, estas recaídas parecen contradecir esos propósitos.

Fuentes cercanas aseguran que algunos miembros de la familia real, incluida la reina Letizia, están al tanto de esta situación y se mantienen preocupados por el bienestar de Carla Vigo. Aunque la relación entre ambas ha sido descrita como distante, el compromiso de Letizia con la estabilidad de su sobrina, tanto emocional como económica, se ha mantenido firme desde el fallecimiento de Erika.

Carla mantiene silencio y sigue con su vida nocturna

Carla Vigo ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre estas informaciones. En su perfil de redes sociales, donde acostumbra a compartir momentos de su vida personal y profesional, no ha dado señales que confirmen o desmientan su situación actual. No obstante, las publicaciones recientes reflejan un estilo de vida que ha generado críticas por parte de algunos seguidores y comentarios de apoyo de otros.

El regreso de Carla Vigo a un entorno nocturno y rodeada de amistades controvertidas reaviva las preocupaciones sobre su capacidad para mantener un equilibrio entre su vida personal y sus aspiraciones artísticas. Mientras tanto, su familia y amigos cercanos esperan que esta etapa no derive en problemas mayores y confían en que la sobrina política de Felipe VI pueda retomar un camino más saludable que le permita desarrollar todo su potencial sin riesgos para su bienestar.