Carlos III ha expulsado a un importante miembro de la Casa Real, tras la gravedad de lo sucedido

Si hay algo que no están dispuestos a soportar en la Casa Real de Gran Bretaña, son actos que puedan acarrear una importante pérdida de imagen pública. En este sentido, Carlos III siempre ha sido especialmente tajante al respecto, pues, si tras la marcha de Meghan Markle y el Príncipe Harry, ya hubo un importante golpe en el respeto para la Realeza, cualquier salida de tono es motivo de, como mínimo, reprimenda o, en casos excepcionales, de expulsión directa, algo que ha acabado sucediendo recientemente.

En este sentido, según han desvelado fuentes cercanas a Buckingham, Carlos III se ha visto obligado a tomar la decisión de echar de Buckingham a una de sus mejores trabajadoras de la Casa Real. Y es que, en un acto en Londres, dicha trabajadora perdió los papeles y acabó lanzando vasos y tratando de agredir a un encargado de un famoso local de la capital inglesa. Una situación que desveló The Sun y que, nada más llegar a oídos de Carlos III, acabó con la expulsión de dicha trabajadora, la cual ha sido despedida con todos los efectos.

La Casa Real, con la imagen cada vez más tocada

Cabe destacar que la Realeza inglesa guarda una imagen cada vez menos apreciada por la sociedad. Y es que, tras los constantes escándalos que salpican a los Windsor, no es el momento para que sus trabajadores pierdan los papeles en público. Una situación sobre la cual, Carlos III ya ha demostrado que no le temblará el pulso, ya que, como hemos podido saber, el monarca no aguantará ni una sola polémica por parte de sus trabajadores, los cuales, ocupen la posición que ocupen, están sujetos a ser expulsados, en caso de dañar la imagen de la Realeza.

Y es que, para Carlos III, al que solamente le importa la estabilidad de la Casa Real y asegurar una sucesión segura y sólida, el hecho de ver como sus personas de máxima confianza le falla, le ha supuesto un problema mayúsculo, pues estamos en un momento especialmente sensible para el monarca.

Despedida y con mensaje para el resto

Tras este despido, fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que Carlos III habría usado dicho caso para advertir a todos los trabajadores y demostrar que todos pueden acabar despedidos y duramente sancionados en caso de no comportarse como es debido, aunque sea en su vida privada, ya que el mantenimiento de la imagen de la Realeza se ha convertido en prioridad máxima.