Carlos III ya ha avisado al Príncipe Guillermo y a Harry sobre el fatal desenlace de Camilla Parker Bowles

Recientemente, se ha dado a conocer que la situación de Camilla Parker Bowles respecto de su salud, lejos de mejorar, parece que empeora día tras día. Una situación que, ha obligado a la Casa Real a suspender su visita de estado a Qatar dado que su infección de pecho no acaba de remitir y la mantiene en un estado muy débil. Hecho que hace imposible la presencia de la Reina en dicho acto.

Ante esta situación, no han sido pocas las fuentes que han asegurado que hay una gran preocupación por la nula evolución de Camilla Parker Bowles, que, lejos de estar mejorando poco a poco, parece que cada día está un poco peor. Y es que, hasta Carlos III ha comenzado a preparar el terreno para el peor desenlace posible. Pues, según hemos podido saber se ha comunicado con Guillermo y con el entorno de Harry para hacerles saber que la vida de su madrastra comienza a preocupar.

Los pronósticos no alegran a nadie

La realidad es que, dada la nula evolución de Camilla a lo largo de estos últimos meses los pronósticos no hacen más que empeorar. Pues, si hasta ahora se consideraba que era una infección que con tiempo y unos buenos cuidados se podía sanar, ahora parece claro que no será una lucha tan sencilla y que, no está tan claro que la Reina pueda salir de ella con facilidad.

Es por este motivo que todos en la Casa Real están ya enterados de la preocupante realidad que vive Camilla Parker Bowles, pues, como ya han comunicado los médicos a Carlos III, ahora mismo todo puede llegar a suceder. Desde que la Reina pueda superar la enfermedad y salga de ella sin secuelas, hasta un desenlace fatal en el caso de que sea imposible hacer remitir una infección que cada día empeora la calidad de vida de Camilla Parker Bowles.

Cambiar los hábitos será clave

Dada la gravedad de la situación, comienza a ser crítico que Camilla tome de una vez por todas, la decisión de cambiar sus hábitos de vida por unos más saludables, pues, si ya es una infección complicada, el hecho de que la Reina no lleve una vida ordenada y con buenas costumbres hace que sea todavía más complicado que salga airosa de esta situación.

Así pues, ante el preocupante diagnóstico de la Reina Camilla Parker Bowles, Carlos III ya ha puesto al día a Guillermo y a Harry, los cuales ya se comienzan a preparar para el peor de los desenlaces.