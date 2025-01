Carlos III ofreció un sueldo de 25.000 libras por conocer a los hijos de Meghan Markle y Harry de Sussex

Desde que nacieron los pequeños Archie y Lilibet, Carlos III ha estado profundamente obsesionado con poder conocerlos. Una idea que nunca ha compartido Meghan Markle, quien, desde que abandonó Buckingham, juró que nunca más iban a saber ni de ella ni de su familia. Una decisión que, al menos, hasta ahora, ha cumplido a rajatabla, pues, desde que nacieron sus hijos, Meghan ha bloqueado cualquier intento de contacto por parte de los Windsor con sus hijos, algo que está haciendo mucho daño a Carlos III, que no quiere morir sin conocerlos.

En este sentido, no han sido pocos los intentos de acercamiento por parte del propio Rey Carlos, quien, mediante su hijo, Harry, ha tratado de contactar con Meghan Markle para transmitirle su necesidad de, como mínimo, conocer a sus nietos antes de morir. Un último deseo, el de Carlos III que no parece fácil de cumplir, pues Meghan no está por la labor de dar ningún gusto a su suegro, al que considera cómplice de todo el daño recibido a lo largo de su paso por Buckingham.

Carlos III trató de convencer a Meghan con dinero

La realidad es que no han sido pocas las ofertas por parte del Rey de Inglaterra para convencer a Meghan Markle. Sin embargo, la más jugosa fue la que habría hecho llegar recientemente a los Duques de Sussex, a los que prometió un sueldo de 25.000 libras mensuales para cada uno de sus hijos, a cambio de que los pudiera conocer. Una oferta realmente jugosa, ya que garantiza que tanto Archie como Lilibet puedan llevar una vida llena de lujos sin ningún tipo de preocupación.

Pero, lejos de aceptar la tentación, Meghan sigue en sus trece y se niega a ceder ante Carlos III, al que no le dará el gusto de conocer a sus nietos antes de morir. De hecho, ni a cambio de esas 25.000 libras mensuales para Archie y Lilibet, a los que sus padres esperan que nunca les falte el dinero ni los lujos.

Así pues, ni ofreciendo un sueldo vitalicio a sus nietos, Carlos III ha sido capaz de convencer a Meghan Markle para poder verlos antes de morir. Una obsesión la del Rey de Inglaterra que, por ahora, no parece que se vaya a cumplir, por culpa de la enemistad generada con la Duquesa de Sussex.