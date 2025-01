Kate Middleton mueve hilos para que Harry se divorcie de Meghan Markle

Una de las grandes obsesiones de los últimos años en Buckingham ha sido el posible regreso del Príncipe Harry a la Casa Real. Y es que, tras más de cuatro años alejado de su familia, el hijo menor del Rey Carlos III ha comenzado a plantearse la posibilidad de volver a su país para ejercer el cargo de Duque de Sussex. Un deseo, el del Príncipe Harry que está completamente opuesto a los deseos de Meghan Markle, que no quiere ver ni en pintura a los Windsor, a los que culpa de todos sus males.

Ante esta situación, más allá del propio Carlos III, es Kate Middleton la que más ha remado para lograr el regreso de Harry de Sussex. Pues, a pesar de la distancia y su profunda enemistad con Meghan Markle, la relación entre Harry y Kate sigue siendo excelente. De hecho, desde fuentes cercanas a Buckingham, se ha revelado que ambos siguen intercambiando mensajes de forma casi diaria. Unos mensajes, generalmente amistosos en los que Kate ha pedido, en varias ocasiones a Harry, que regrese a Buckingham.

Kate ha sugerido a Harry el divorcio

Si bien es cierto que no se lo ha propuesto directamente, no habrían sido pocas las ocasiones en las que Kate Middleton le ha dejado caer a Harry, que, posiblemente, Meghan Markle no sea la mujer ideal para su vida. La vida de la actriz está muy lejos de combinar bien con el hecho de formar parte de la Realeza inglesa. Algo que, junto al agrio carácter de Meghan, han llevado a Kate Middleton a considerar que lo mejor para Harry sería el divorcio.

Además, la Princesa de Gales no es la única que piensa de esa forma. Pues, varios amigos de Harry consideran que Meghan Markle se ha convertido en la peor influencia posible para el Duque de Sussex, que, desde que está casado con la actriz se ha alejado de ese carácter alegre y amable que siempre lo ha caracterizado.

Kate Middleton sueña con el regreso de Harry

Además, no es ningún secreto que entre Kate Middleton y Harry llegó a haber algo más que una simple amistad. Ambos compartían largos ratos juntos en Buckingham conversando y disfrutando, algo que ni Kate hace con Guillermo ni Harry con Meghan. Demostrando así que la mejor pareja la hacen Kate Middleton y el Príncipe Harry.

Así pues, ni Carlos III ni Guillermo de Gales, la que está moviendo más hilos y trabajando másduramente en el regreso de Harry de Sussex, es Kate Middleton que ya habría recomendado a Harry, volver a Reino Unido, junto al resto de su familia.